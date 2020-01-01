Ronald Koeman'dan mesaj var: Top yuvarlanmaya başladığında hazır olacağım

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Ronald Koeman sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Milli Takımı'nın teknik direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Koeman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen hafta sonu küçük bir şok yaşadık ama doktorlar harika bir şekilde yardımcı oldular." ifadesini kullandı.

Oldukça sağlıklı hissettiğini belirten 57 yaşındaki teknik adam, "Top yeniden yuvarlanmaya başladığında ben de hazır olacağım." yorumunu yaptı.

Koeman, kendisine destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.