Ronald Koeman'dan Lionel Messi açıklaması

Barcelona'nın teknik patronu, kulüpteki geleceği tartışma konusu olan Arjantinli yıldızın durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Ronald Koeman, sezona beklenen başlangıcı yapamayan 'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Messi, ligde son olarak oynanan maçına yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda oyuna girmiş ve biri penaltıdan olmak üzere iki gole imza atarak takımının aldığı 5-2'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

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Yıldız futbolcunun durumuyla ilgili Sport'a konuşan Hollandalı teknik adam, "Messi, kulüple sorunları olsa da halen bir şeyler kazanmak ve en iyi olmaya devam etmek istediğini gösteriyor. Barcelona, Messi ile birlikte her zaman daha iyi bir takım oldu ve öyle olmaya da devam edecek." dedi.

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"Göreve geldiğimde Messi'nin mutsuz olduğunu söylediler"

Göreve geldiğinde kendisine Messi'nin mutsuz olduğu yönünde bir bilgi verildiğine değinen Koeman, şöyle devam etti: "Messi ile evinde görüştük. Bana sebeplerini anlattı. Ben de ona karşı dürüst oldum ve önemli olan şeyin sistem olduğunu, sahadaki yerini ve takım için önemini anlattım. Onun sorunları benim değiştiremeyeceğim, kulüp dinamikleriyle ilgili sorunlardı. İlk günden beri aynı şeyi söylüyorum, Messi halen ünyanın en iyisi ve kulübüne bağlı bir oyuncu. Evet geçtiğimiz yaz bazı sorunlar yaşadı, ama antrenmanlara başladığı günden bu yana durumu çok iyi."

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Koeman, Messi'nin sezon başında bazı şanssız maçlar çıkardığını da belirtirken, "Birkaç maçta alışıldık performansının uzağında kaldı. Ama eminim ki sezon sonuna geldiğimizde alıştığımız gol sayısına ulaştığını göreceğiz." diye konuştu.