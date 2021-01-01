Ronald Koeman'dan Barcelona yönetimine sert eleştiri

Katalan devinin İspanyol teknik direktörü kulüpteki belirsizlikten ve iletişim probleminden şikayet etti.

La Liga'da 2007-2008 sezonunun ardından ilk kez sezonu ilk iki sıranın dışında tamamlayacak olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman göreve devam edip etmeyeceğini bilmediğini söyledi.

Son dönemde yönetimin desteğini hissetmediği itirafında bulunan Hollandalı çalıştırıcının eleştirilerinden medya da nasibini aldı.

Koeman ne söyledi?

Takımının Eibar ile oynayacağı sezonun son maçı öncesinde konuşan Koeman, kendisinin ve ekibinin daha fazla desteği hak ettiğini söyledi:

"Barcelona'nın her zaman çok baskılı bir yer olduğunu elbette ki biliyorum ve bunu kabul ediyorum ama bazen İspanyol medyasının antrenörlerin geleceğine dair verilen kararlarda etkili olduğunu düşünüyorum ki bu büyük bir saygısızlık.

"Bu kültür değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ekibim ve ben daha fazla saygıyı hak ediyoruz."

"Yönetimin desteğini hissedemiyorum"

Barcelona'nın şampiyonluğa havlu attığı sezonun son bölümünde Joan Laporta başkanlığındaki yönetim kurulundan destek görmediğini belirten Koeman, geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi:

"Yönetimle geleceğe ilişkin bir konuşma yapmadık. Kupa kazanmak için daha iddialı olabilmemiz adına bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini biliyorum.

"Yönetim bunun yeni bir teknik direktör ya da oyuncular anlamına geldiğini düşünüyorsa, bu benim için bir problem değil ancak açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor."

Barcelona'da uzun yıllar top koşturan ve Joan Cruyff'un öğrencisi olan Koeman, Quique Setien'in ardından Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna oturan isim olmuştu.

Barcelona için Euro 2020'ye götürdüğü Hollanda Milli Takımı'ndaki görevinden istifa eden Koeman daha önce Everton, Valencia ve PSV'de görev yapmıştı.

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