Ronald Koeman'dan ayrılık iddialarına yanıt: Bir gelecek göremezsem sorun yaşarız

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kulüpteki geleceği hakkında fikir sahibi değil ancak Barça için elinden geleni yapacağını belirtiyor.

Ronald Koeman, Camp Nou'daki göreviyle ilgili ortaya atılan iddialara değindi ve kulüpte bir geleceğinin olmaması halinde sorun yaşayacaklarını söyledi.

Koeman, Ağustos ayında Quique Setien'in yerini devraldığında Katalan deviyle iki yıllık bir sözleşme imzaladı ancak çalkantılı geçen 2020-21 sezonunun ortasında kendini baskı altında hissediyor.

Barcelona'da 7 Mart'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin ardından Hollandalı teknik adamın işini kaybedebileceği yönünde iddalar ortaya çıktı ve Ronald Koeman da kendisine şans verilip verilmeyeceğinden emin değil.

Ronald Koeman ne söyledi?

Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Koeman, kulüpten kimseyle konuşmadığını belirterek bir yıl daha kontratı bulunduğuna dikkat çekti.

"Kulüpten kimseyle konuşmadım. Başkan olarak kimin geleceğini ve planlarını beklemek durumundayız."

"Bir gelecek göremezsem sorun yaşarız çünkü sözleşmemde bir yıl daha var."

Koeman, Bartomeu'nun tutuklanmasına nasıl tepki verdi?

Camp Nou'da bu hafta 'Barçagate' davasıyla ilgili olarak kulübün ofislerine yapılan baskın gündem oldu.

Eski başkan Josep Maria Bartomeu, konuyla ilgili soruşturma kapsamında Pazartesi günü tutuklandı ve şu anda serbest bırakılmasına rağmen Ronald Koeman da olaydan oldukça etkilendi.

"Haber çıktığında mahvolmuştum çünkü Bartomeu'yu ve Oscar Grau'yu iyi tanıyorum,"

"Onlar için çok üzülüyorum, onlarla iyi anlar yaşadım."

"Bartomeu benim için her zaman istisnai bir insan olmuştur."

Koeman, Barca'nın havasını değiştirebilir mi?

Koeman şu anda takımını, Sevilla ile karşılaşacakları Copa del Rey yarı final ikinci turu karşılaşması için hazırlıyor.

Barça, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e karşı 4-1 kaybederek Avrupa'yı zora soktu ancak La Liga'daki formları son zamanlarda düzeldi.

Hafta sonu Sevilla'yı 2-0 mağlup eden Barcelona ligde ikinci sıraya yükseldi ve Koeman zorluklar karşısında meydan okuyan taraf olarak kalmaya devam ediyor.

"Tüm kulüplerde zor ve karmaşık anlar vardır. Bu sezon çok şey yaşadığımız doğru, ancak mutluyuz ve bir şeyler kazanmak için savaşıyoruz"

"Önemli olan sahada ve maçta yaşananlar. Sorunların ne olduğunu biliyorum ve benim için en iyi yerdeyim. Son güne kadar Barça için elimden gelenin en iyisini yapacağım."