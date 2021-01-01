Ronald Koeman: Luis Suarez’in Juventus’a gitmesi Barcelona için daha iyi olurdu

Ronald Koeman, Uruguaylı forvetin Atletico Madrid’e transfer olmasının kendileri için pek iyi olmadığını itiraf etti.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, sezon başında Atletico Madrid’e transfer olan Luis Suarez hakkında önemli ifadeler kullandı.

Uruguaylı oyuncuyu göndermenin zor bir karar olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, yine de o dönemde doğru bir karar verdiklerini düşündüğünü belirtti.

"Oyuncuya saygı göstermeliydik"

Suarez’in hâlâ La Liga’da olduğunun altını çizen Koeman, “Elbette Suarez’in Atletico Madrid yerine Juventus’a imza atması Barcelona için daha iyi olurdu. Çünkü o hâlâ La Liga'da” ifadelerini kullandı.

Uruguaylı golcünün, Atletico Madrid’e katılmasının ideal bir senaryo olmadığını ifade eden Hollandalı teknik direktör, “Bu, senin işinin bir parçası. Kulüple konuşuyorsun ve sonunda kararlar veriyorsun. Verdiğimiz zor bir karardı ama oyuncuya saygı göstermeliydik. Bence bu gerçekten önemli. Yaptığımız şeyin hâlâ arkasındayım” diye konuştu.



Geçtiğimiz eylül ayında Atletico Madrid ile iki yıllık sözleşme imzalayan Suarez, Madrid ekibiyle çıktığı 16 lig maçında rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı ve takımının liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.