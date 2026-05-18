Jurriën Timber'in bu yaz Dünya Kupası'nda forma giyme şansı giderek azalıyor gibi görünüyor. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazartesi günü Ziggo Sport'un Rondo programında durumun "pek parlak" görünmediğini söyledi.

Timber, bir sakatlık nedeniyle Mart ortasından beri kulübü Arsenal'de forma giymiyordu. Bu nedenle, Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda giderek daha büyük soru işaretleri ortaya çıkıyor.

Pazartesi günü Koeman bir güncelleme yaptı. "Jurriën sakat, kasık sakatlığı var. Uzun süredir bu sakatlıkla oynuyor, durumu inişli çıkışlı," dedi milli takım teknik direktörü.

"Şu anda tekrar antrenmanlara başladı, Şampiyonlar Ligi finaline yetişip yetişemeyeceğini ve Dünya Kupası'nda oynayabilecek durumda olup olmadığını görmek için. Ancak şu anda durum pek parlak görünmüyor."

Stüdyoda, 23 kez milli formayı giyen oyuncunun muhtemel yokluğuna ilişkin yorumlar yapıldı. “Gerçekten çok uzun süredir sakatlıklarla boğuşuyor,” dedi Khalid Boulahrouz. “Dünya Kupası'na bu kadar yakınken, son anda tekrar forma girmek pek hoş değil.”

“Aynı zamanda çok yönlü bir oyuncu olması da işleri zorlaştırıyor. Üçlü savunma oynarken de, dörtlü savunma oynarken de onu kullanabilirsiniz. Hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilir.”

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak maçla başlayacak. Grup aşamasında daha sonra İsveç (20 Haziran) ve Tunus (25-26 Haziran gecesi) ile karşılaşacaklar.