Ronald Koeman, Oranje kadrosundan bir oyuncuyu kenara çekip uzun bir görüşme yapıyor

De Telegraaf gazetesi muhabiri Jeroen Kapteijns’in gözlemlediği üzere, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Cuma günü Kansas’ta Hollanda milli takımının antrenmanı sırasında Memphis Depay ile uzun bir görüşme yaptı.

Tunus ile oynanan maçın (3-1) ertesi günü, yedek oyuncular yoğun bir antrenman programını tamamladı. As kadro ise sahanın kenarındaki egzersiz bisikletlerinde antrenman yaptı.

Antrenman sırasında Koeman, Memphis’i yanına çağırdı ve bir tür kapalı toplantı gibi görünen bir görüşme yaptı. Oranje’nin forveti, bu Dünya Kupası’nda şu ana kadar üç kez oyuna girdi.

Bu maçlarda gol atamadı. Ancak İsveç ile oynanan maçta (5-1) Hollanda’nın beşinci golünde Crysencio Summerville’e bir asist yaptı.

Daha önce de Koeman, İsveç maçının ardından antrenman sahasında Malen ile bir görüşme yapmıştı. AS Roma’nın forvetinin ilk 11’deki yerini kaybedeceği yönünde spekülasyonlar vardı, ancak Tunus maçında yine ilk 11’de sahaya çıktı.

Hollanda, Cumartesi ve Pazar günleri de Kansas’ta antrenman yapacak; ardından Monterrey’e giderek, Amerikan saatiyle Pazartesi akşamı Fas ile oynayacağı maça hazırlanacak.