Ronald Koeman, bu yaz Dünya Kupası'na oğlu Ronald Koeman Jr.'ı götürmeyecek. Milli takım teknik direktörü bunu Pazartesi akşamı Ziggo Sport'ta yayınlanan Rondo programında doğruladı.

Koeman junior, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie'de başarıyla kalmayı başaran Telstar'da düzenli olarak forma giydi. 30 yaşındaki kaleci, bu sezon Telstar'ın oynadığı 39 maçın 37'sinde forma giydi. Pazar günü FC Volendam karşısında bir penaltıdan gol bile attı.

Bu nedenle, milli takım teknik direktörünün oğlunun önümüzdeki yaz Dünya Kupası kadrosuna, dördüncü kaleci olarak ya da başka bir pozisyonda dahil edilmesi yönünde sesler giderek yükseldi.

Pazartesi günü Rondo programında milli takım teknik direktörü Koeman'a bu konu soruldu. "Dördüncü bir kaleciyi kadroya dahil etmeyi değerlendiriyoruz. Ya kadroya dahil olarak ya da kadro dışında," diye yanıtına başladı.

Çünkü ülkelerin kadro dışında Dünya Kupası'na ekstra oyuncular götürmesine izin veriliyor. Bu oyuncular örneğin antrenmanlarda kullanılabilir, ancak turnuva sırasında başka bir oyuncu sakatlık nedeniyle kadrodan düşerse kadroya eklenebilirler.

Sunucu Wytse van der Goot'un bu dördüncü kalecinin oğlu olup olmayacağı sorusuna Koeman gülerek yanıt verdi: “Hayır. O tatile çıkacak.”

Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosu önümüzdeki hafta Çarşamba günü açıklanacak. Oranje için dünya kupası finalleri 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak maçla başlayacak.