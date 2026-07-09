Ronald Koeman Jr., Guardiola’nın Hollanda milli takımına nasıl baktığını biliyor

Ronald Koeman Jr. bundan emin: Pep Guardiola, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevinde Ronald Koeman’ın yerini almayacak. Telstar’ın kalecisi Perşembe günü Het Oranje Café’de böyle konuştu.

“Guardiola gibi isimler geçiyor kulağıma. O gelmeyecek. Bunu istemiyor. O adam her zaman dünyanın en iyi oyuncularıyla çalıştı ya da onları kendi kulübüne transfer etti. Hollanda Milli Takımı’nda durum böyle değil, bu yüzden bunu kesinlikle yapmayacaktır,” diye tahminde bulunuyor eski milli takım teknik direktörünün oğlu.

Aynı masada oturan Frank Evenblij ise tam tersine Guardiola’nın Hollanda Milli Takımı’ndaki görevi kabul etmesini umuyor. “Bence bu sayede mümkün olacaksa herkes daha fazla vergi ödemeli,” diyor televizyon sunucusu esprili bir şekilde.

“Ama kendisi de bunun bir onur görevi olacağını belirtmişti. Mesele hiç de para değil. Guardiola da zaman zaman bunu istediğini ifade etmişti. Hollanda milli takımıyla dünya şampiyonu olursanız, adınızı gerçekten duyurmuş olursunuz,” diyor umut dolu Evenblij.

“Ve Guardiola’nın başka bir işi yoksa, neden olmasın? Böyle birinin bu cesareti göstermesini isterim. Ayrıca Hollanda futbolu için bir kez olsun futbola farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanın iyi olacağını düşünüyorum.”

Nicky van der Gijp, maaşın Guardiola için belirleyici bir faktör olmadığı konusunda hemfikir. “O adam son beş yılda on sekiz milyon euro kazandı. Yani o parayı ne kadar umursayabilir ki? Kazanılabilecek her şeyi zaten kazandı.”

Görünüşe göre Guardiola, Manchester City’de geçirdiği on sezonun ardından bir ara veriyor. ELF Kupası ve FA Kupası’nı kazandıktan sonra İngiliz kulübünden ayrıldı.