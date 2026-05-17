Ronald Koeman, Pazar öğleden sonra Telstar'ın büyük kahramanı oldu. Kaleci, maçın son dakikalarında FC Volendam karşısında 1-2'yi getiren kritik penaltıyı atarak unutulmaz anlara imza attı. Maçın ardından ESPN kamerasına verdiği demeçte, bir an bile tereddüt etmediğini belirtti.

"Eskiden gençlik takımındayken bunu birkaç kez denemiştim ve o zaman kaçırmıştım," diye başladı Koeman junior, Hans Kraay junior ile yaptığı sohbette. "Ama şimdi iyi bir vuruş yaptım dostum. Böyle baktığımda, bu gerçekten harika bir şey."

“Bak, mesele şu ki… Sezonun ilk yarısında iki penaltı kazandık ve ikisini de kaçırdık. Sonra Sparta deplasmanında Anthony (Correia, ed.) devre arasında bana gelip, penaltı kazanırsak atmak isteyip istemediğimi sordu.”

“Ben de ‘Tabii ki, neden olmasın?’ dedim. Ama o zamana kadar hiç penaltı kazanamadık. Kupa maçında Go Ahead’e karşı evimizde bir tane kazanmıştık ama o zaman sakatlıktaydım. O yüzden Jeff (Hardeveld, ed.) kullanmıştı. Yani bu, penaltı kullanabildiğim ilk seferdi.”

“Evet, gerçekten tarih yazdım, ama o anda bunu hiç düşünmüyorsunuz,” dedi Koeman junior. “Kalp atışlarım nasıldı mı? Evet, fena değildi. Antrenöre baktım, ‘Atmalı mıyım?’ diye. Çünkü listede 1 numarayım, ama o anda skor 1-1’di.”

“O zaman o şöyle dedi: ‘Tabii ki, çek gitsin.’ Gergin bir andı, ama neyse ki iyi bir vuruş yaptım. Eğer kaçırsaydım, bu senin kafana da mal olabilirdi. Ama neyse ki olmadı.”

Koeman junior'ın penaltıyı gole çevirmesiyle Telstar, bir yıl daha Eredivisie'de kalmayı garantiledi. Volendam ligi on altıncı sırada tamamladı ve play-off'larda kalmayı başarmak zorunda. Play-off'larda rakibi Willem II olacak.