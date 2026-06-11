Ronald Koeman Jr., Eredivisie'deki bir üst düzey kulüp için forma giyme süresinden vazgeçmeye hazır

Ronald Koeman Jr., Het Oranje Café'ye verdiği demeçte, sözleşmesi sona eren statüsünü Eredivisie'de iyi bir transfer fırsatına dönüştürmeyi umduğunu belirtti. 31 yaşındaki kaleci, Telstar ile sözleşme uzatımı konusunda görüşüyor, ancak Velsen-Zuid'da daha uzun süre kalma ihtimali çok düşük görünüyor.

"Söylemesi zor," diyor Koeman, gelecek planları sorulduğunda. "Güzel bir adım atmak istiyorum. Telstar ile de görüşüyorum, bu yüzden aceleci davranmak istemiyorum."

"Onlar kalmamı çok istiyorlar. Teknik direktör ve kaleci antrenörüyle konuştum. Zor bir karar, ama tercihen Hollanda içinde güzel bir adım atmak istiyorum."

"Futbol oynayan bir takıma geçmem gerekiyor," diye devam ediyor, mükemmel şut tekniği ile tanınan Koeman. "İyi bir oyun stiline sahip, benim gücümü ortaya çıkarabileceğim bir takım."

Het Oranje Café'de masada FC Utrecht adı geçiyor. Domstad'daki kulüpte gelecek sezondan itibaren Anthony Correia teknik direktör olacak. Bu teknik direktör, 2025 yılında Koeman'ı kalede sabit bir değer olarak Telstar'ı Eredivisie'ye taşımıştı.

Geçen sezon Koeman ve Correia'nın Telstar'ı, ligde kalmayı garantileyerek dost ve düşman herkesi şaşırttı. "Tabii ki en çok onunla birlikte Utrecht'e gitmek isterdim," diye itiraf ediyor Koeman. "Onu tanıyorum, o da beni tanıyor."

"Ama tabii ki onların harika bir kalecisi var," diyor Barselona doğumlu kaleci, Vasilis Barkas'a iltifat ediyor. "O da (Correia, ed.) bana bunu söyledi. O daha çok çizgi kalecisi, ben ise futbol açısından daha güçlüyüm."

FC Twente'nin de olası bir varış noktası olarak gündeme gelmesi üzerine Koeman anlamlı bir şekilde gülümsüyor, ancak Hollanda'nın geleneksel üst ligine de sıcak bakıyor. "Daha büyük bir kulüpte ikinci kaleci olarak görev almaya da açığım," diyor Koeman.