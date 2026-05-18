Ronald Koeman, Pazartesi akşamı Ziggo Sport'ta yayınlanan Rondo programında Joey Veerman'ın sert sözlerine yanıt verdi. Hollanda milli takım teknik direktörü, bu vesileyle ortalıkta dolaşan inatçı bir söylentiyi de bir an önce ortadan kaldırmak istedi.

Wytse van der Goot'un bu duruma bir kez daha yanıt verme ihtiyacı olup olmadığı sorusuna Koeman, "Benim için bu konu kapandı" diye cevap verdi. Veerman da bir gün önce milli takım teknik direktörüyle görüşmeye artık gerek duymadığını belirtmişti.

"Oyuncu her zaman konuyla ilgili düşüncelerini ifade edebilir ve ben bunu gayet normal buluyorum, ama benim için konu artık kapandı. Olayların bu şekilde gelişmesinden rahatsız mıyım? Şey, belki de işler biraz daha iyi yürütülebilirdi," diye kabul ediyor Koeman.

“55 kişilik listede bile yer almadığına dair bir haber yayınlandığında, ‘bu ne demek?’ diye düşünmen mantıklı,” diyor Koeman ve bu arada yaygın bir söylentiyi de çürütmek istiyor.

“O 55 kişilik liste hiç olmadı, çünkü aslında 40 kişiydi,” diyor Koeman. Milli takım teknik direktörü aslında ön seçim yapmak istemese de, geçen hafta FIFA’ya 35 ile 55 arasında bir oyuncu listesi sunmak zorunda kaldı. Sonuçta 40 isim oldu.

Bu ayın sonunda 14 isim daha elenmek zorunda kalacak. “Şu anda özellikle hala şüphelerimizin olduğu pozisyonlarda geniş bir seçim yaptık. Orada daha fazla oyuncu bulundurursunuz, ancak orta saha oyuncuları açısından değil.”

“Ayrıca, listeyi bu kadar geniş tutarsanız, oyunculara aslında hiç olmayan bir umut vermiş olursunuz,” diyen Koeman’a son olarak bir kez daha Veerman soruldu. “Hayır, bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum,” diye yanıtladı milli takım teknik direktörü.