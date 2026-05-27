Jeremie Frimpong, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman tarafından önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi. Koeman, düzenlediği basın toplantısında Liverpool’un hem defans hem de forvet pozisyonunda oynayan oyuncusunun kadroda yer almamasının nedenlerini açıkladı.

Milli takım teknik direktörüne, Frimpong'un kadroda yer almamasının bir sakatlıkla ilgisi olup olmadığı soruldu. Durum böyle değil, ancak sakatlık eğilimi bir rol oynamıştır.

"Bu sezonun genel bir tablosu olarak, düzenli olarak sakatlık geçirdi. En son Ekvador maçında oyuna girdiğinde çok kısa bir süre sonra tekrar oyundan çıktı. Bu sık sık oldu. Bu fiziksel bir sorun," dedi Koeman.

Yine de sadece sakatlık eğilimi rol oynamadı. "Ama sağ kanat için başka birini de seçtim," diye ekledi milli takım teknik direktörü.

Koeman, Crycensio Summerville'i kastediyor. "Evet. Bu benim için sürpriz değil, çünkü onu Mart ayında da kadroya almak istemiştim. O zaman sakatlıktaydı. Şimdi geri döndü ve maalesef küme düşen kulübünde son maçları tam olarak oynadı. Futbolda güvenilir olan oyuncuları severim," diye açıkladı Koeman.

"Onun sağ kanatta da çok iyi oynayabileceğini düşünüyoruz; bunu da gördük. Ama iş ahlakı açısından çok iyi bir oyuncu," diye bitirdi.