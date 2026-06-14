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Sydney Jordan

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Ronald Koeman, Japonya ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde Memphis Depay ve Crysencio Summerville konusunda kararını verdi

Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası
Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Japonya ile oynanacak ilk Dünya Kupası maçı için ilk on birini açıkladı. Bart Verbruggen zamanında forma girmeyi başardı ve kaleyi koruyacak; Crysencio Summerville ise Memphis Depay'ın yokluğunda sağ kanat olarak görev alacak.

Koeman'ın cumartesi gecesi basın toplantısında da ima ettiği gibi, Bart Verbruggen kaleye geçecek kadar formda olduğu tespit edildi. Kaleci geçen hafta kalça ağrıları ile boğuştu, ancak Japonya maçında sahaya çıkabilecek. 

Verbruggen'in yanı sıra, milli takım teknik direktörü savunmada da alışılmış kadrosunu tercih etti. Denzel Dumfries sağ bek olarak maça başlarken, Jan Paul van Hecke ve Virgil van Dijk stoper pozisyonunda yer alacak. Micky van de Ven ise sol kanatta görev alacak. 

Koeman, orta sahada da her zamanki isimlere sadık kalıyor. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders yine takımın kalbini oluşturuyor.

Forvette ise teknik direktörün en çok Memphis Depay konusunda karar vermesi gerekiyordu. Forvet oyuncusu ilk 11'de yer alacak kadar formda olsa da, Koeman yine de forvet hattında farklı bir kadro tercih etti. Sağ kanatta Crysencio Summerville tercih edilirken, Cody Gakpo sol kanattan maça başlayacak. Depay'ın yokluğunda Japonya karşısında forvet pozisyonunda Donyell Malen görev alacak. 

Hollanda ve Japonya, Hollanda saatiyle 22.00'de Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda Dünya Kupası'na başlayacak.

Hollanda kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Dünya Kupası
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Hollanda
NED
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Japonya
JPN

Japonya kadrosu: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Sano; Ueda.

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