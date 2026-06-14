Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Hollanda milli takımının Japonya karşısındaki performansından memnun. Asyalı rakip maçın son dakikalarında skoru eşitledi (2-2), ancak bu durum teknik direktörün görüşünü değiştirmedi.

Hollanda, galibiyete doğru emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyordu, ancak maçın son dakikalarında büyük baskı altında kaldı. 89. dakikada Daichi Kamada, bir köşe vuruşundan skoru eşitledi.

Koeman, "Sabır önemliydi" diyerek maçı değerlendirdi. "Doğru anı beklemelisin. İki kez öne geçtiysen, böyle bir maçı kazanmak istersin. Aké'yi oyuna sokmamızın sebebi de buydu, çünkü kanatlardan onlara artık baskı uygulayamıyorduk."

"Birkaç kez kolayca geçildik. İyi savunma yaptık, ama sonunda çok talihsiz bir şekilde 2-2'yi yedik." NEC forveti Koki Ogawa, golcü Kamada'nın ortasından kafayla golü attı, kaleci Bart Verbruggen'in elinden bir şey gelmedi.

"Japonya, skor berabereyken baskı yapmadı, sadece gerideyken baskı yaptı. Bazı anlarda bununla biraz daha iyi başa çıkabilirdik, ama hayal kırıklığına uğramadım. Her şeyini ortaya koyan ve zaman zaman çok iyi oynayan bir takım gördüm."

"Hollandalılar olarak genellikle herkesi kolayca yenebileceğimizi düşünürüz, ancak Japonya gerçekten harika bir takıma sahip," dedi Koeman. "Biraz da şanslı olmalısınız. Top kafayla vuruldu ve belki de kaleye bile gitmeyecekti."

"Ama top başka birine (Kamada, ed.) çarptı, bu da topun hızlanmasına ve kaleye uçmasına neden oldu. Ne yazık ki her şeyi önleyemezsiniz. Elbette galibiyetle başlamak istersiniz, ama maçın gidişatına bakılırsa memnun olabiliriz," dedi Koeman.