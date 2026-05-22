"Ronald Koeman'ın onu Dünya Kupası kadrosuna alması gerçekten çok utanç verici."

Sjoerd Mossou, Wout Weghorst'un Ronald Koeman tarafından yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasının "sefil" bir durum olduğunu düşünüyor; gazeteci bu görüşünü ESPN'in "Voetbalpraat" programında dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Mossou, Koeman tarafından her zaman kadroya çağrılıyor ve bu durumun Dünya Kupası'nda da değişeceği görünmüyor. Özellikle de Memphis Depay ve Emmanuel Emegha'nın sakatlık nedeniyle kadrodan düşecek gibi göründüğü şu anda.

"Weghorst bir yedek oyuncu. Maçın son on dakikasında ortalığı kasıp kavurabilir, ancak Oranje ile Dünya Kupası'na giden birinden asgari bir performans bekleyebilirsiniz," diye söze başlayan Mossou, şöyle devam etti:

"Bu sezon Weghorst'u izlediyseniz, onun kadroda yer alması gerçekten çok yetersiz bir durum," diye devam ediyor. "Katar'daki Dünya Kupası'nda harika bir performans sergiledi, ama üzerinden epey zaman geçti."

"Hollanda Milli Takımı'nın forveti için bu çok yetersiz," diye bitiriyor Het Algemeen Dagblad gazetesi köşe yazarı.

Weghorst, Perşembe akşamı en çok konuşulan isimlerden biriydi. Ajax'ın forveti, FC Groningen'e karşı oynanan maçta (2-0 galibiyet) iki büyük fırsatı kaçırdı ve tamamen sahneden silindi.

33 yaşındaki forvet, bu sezon Amsterdam ekibi için 27 kez forma giydi. Bu maçlarda sekiz gol attı ve dört kez asist yaptı.