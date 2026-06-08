"Ronald Koeman'ın Japonya maçında sağ kanatta Teun Koopmeiners'i oynatması beni hiç şaşırtmaz."

Pierre van Hooijdonk, Crysencio Summerville’in yeteneklerinden henüz tam olarak ikna olmuş değil. Bu kanat oyuncusu, Hollanda milli takımının Dünya Kupası öncesindeki son iki hazırlık maçında sağ kanat olarak forma giydi, ancak Ronald Koeman’ın bu pozisyonda birçok seçeneği var.

Van Hooijdonk, Summerville ve Denzel Dumfries arasındaki etkileşime ilişkin olarak, “İnsanın ‘vay canına’ diyeceği bir şey değildi” diye söze başlıyor. “Oldukça fazla yanlış anlaşılma yaşandı. Bu da mantıklı, çünkü ilk kez birlikte oynuyorlar. Bir anda her şey çok iyi de gidebilir.”

Analist, Oranje'nin 1-0'lık golüne yol açan Dumfries'in Summerville'e attığı pas hakkında oldukça coşkulu, ancak sağ kanat oyuncusu daha önce de gol atabilirdi. O anda top ayağından çok uzağa sıçradı.

“Summerville'i gerçekten objektif bir şekilde değerlendirirsek, ki ben onun hızı nedeniyle bu tip oyunculara hayranım... O da çok az gol atıyor ve o bire bir pozisyonda topu kontrol edemedi, çok sert bir vuruştu.”

“Bunlar önemli anlar, Dünya Kupası’nda belki bir tanesi karşına çıkabilir. Ve o zaman iyi olmalı. Bugün, çok az farkla yetmedi,” diye değerlendiriyor.

Son olarak Van Hooijdonk dikkat çekici bir öneride bulunuyor. “Cezayir maçı öncesinde Summerville’in sağ kanatta çok iyi bir seçenek olduğunu söylemiştim, ancak Koeman’ın Japonya maçında sağ kanatta Teun Koopmeiners’ı oynatması beni hiç şaşırtmaz. Bu daha güvenilir bir seçenek.”

Bu varyant, önceki milli maç döneminde Norveç karşısında (2-1 galibiyet) zaten test edilmişti, ancak Koeman'ın Dünya Kupası'na bu kadar az bir süre kala kadrosunda radikal değişiklikler yapma ihtimali düşük görünüyor. “Bence Summerville güvenini koruyacak,” diyor Klaas-Jan Huntelaar.