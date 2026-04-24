Ronald Koeman'ın başını ağrıtan sorunlar: Hollanda milli takımında 52 kez forma giyen oyuncu için Dünya Kupası ufukta görünmüyor

Dünya Kupası, Hollanda milli takım oyuncusu Matthijs de Ligt için zamana karşı bir yarış olacak. Manchester United'ın 26 yaşındaki savunma oyuncusu, kasım ayından beri sırt sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak ve yakın zamanda sahalara dönmesi de pek olası görünmüyor.

Manchester United, Cuma günü sahalara dönen De Ligt'in birkaç fotoğrafını paylaştı. Ancak rehabilitasyonunun sonu henüz görünmüyor.

De Ligt bireysel antrenman yapıyor, ancak teknik direktör Michael Carrick, Hollandalı oyuncunun kadroya ne zaman döneceğine dair bir ipucu veremiyor.

Bu nedenle, halihazırda 52 milli maçta forma giymiş olan fiziksel olarak güçlü stoper için Oranje ile Dünya Kupası'na katılma şansı tehlikeye giriyor.

51 gün sonra Hollanda, grup aşamasında Japonya ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, kadrosunu Mayıs sonunda açıklayacak.

De Ligt formda olursa, kadroya çağrılma şansı yüksek. Ancak Manchester United'ın, onun maç ritmini yakalayabileceği sadece beş maçı kaldı.

De Ligt, Hollanda milli takımıyla şu ana kadar üç büyük turnuvada oynadı: iki kez Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası.