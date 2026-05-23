Ronald Koeman için yeni sorunlar mı? Dünya Kupası'na katılma ihtimali olan oyuncu sakatlık nedeniyle kadrodan çıktı

Stefan de Vrij, bu sezonun son Serie A maçında erken bir şekilde sahadan çıkmak zorunda kaldı. 34 yaşındaki savunma oyuncusu, Bologna deplasmanında 80. dakikada uyluğuna elini götürdü ve maçın bitimine on dakika kala oyundan alındı. Bu durum, Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye atabilir.

Inter, Cumartesi akşamı sezonun son lig maçını oynadı. I Nerazzurri zaten şampiyon olduğu için bu maç sadece bir formaliteydi. Bu nedenle teknik direktör Cristian Chivu, De Vrij de dahil olmak üzere birçok oyuncuya şans verdi.

De Vrij, takımının 3-1 geriden gelip maçı berabere bitirmesini izledi. Ancak 86. dakikada gelen beraberlik golünde (3-3) o çoktan kenarda oturuyordu. 80. dakikada, bir çapraz pasın ardından uyluğuna elini götürdükten sonra oyundan alındı.

Eski Feyenoord oyuncusu hemen oyundan çıkmak istedi ve kenara oturdu. Dünya Kupası kadrosunun açıklanmasına dört gün kala De Vrij, bir kas sakatlığı geçirmiş gibi görünüyor.

Sakatlığın tam olarak ne kadar ciddi olduğu henüz belli değil. Ancak, Dünya Kupası için yeterince formda olup olmayacağı sorusu hemen akla geliyor. Bu durum, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ı zor durumda bırakabilir.

Zaten daha önce Matthijs de Ligt kadrodan çekilmişti, Jurriën Timber'in ise zamanında forma girebileceği de henüz belirsiz. Arsenal'in savunma oyuncusu sahalara dönmüş olsa da, önümüzdeki cumartesi oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline katılıp katılmayacağının henüz kesin olmadığını belirtti.

De Vrij için bu, 2014 ve 2022'den sonra üçüncü Dünya Kupası olabilir. Eski Feyenoord oyuncusu 79 milli maçta forma giydi ve bu maçlarda dört gol attı.