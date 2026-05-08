Ronald Koeman için iyi haber: Dünya Kupası adayı, aylar sonra tekrar maç kadrosuna girdi

Justin Kluivert, Bournemouth'ta yakında sahalara dönebilir. Hollandalı oyuncu, ciddi bir diz sakatlığından kurtuldu ve Premier League'de şu anda altıncı sırada yer alan takımın maç kadrosuna yeniden dahil oldu.

27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bu yılın başında dizinden sakatlandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı. Sonuç olarak 125 gün sahalardan uzak kaldı.

Bu, milli takım teknik direktörü Koeman için de iyi bir haber. Geçen hafta NOS Studio Voetbal'da Kluivert'in "henüz yazılmadığını" belirtmişti, özellikle de Amsterdamlı oyuncu Dünya Kupası öncesinde tekrar sahada süre alabilecekken.

Cumartesi günü, Fulham ile oynanacak iç saha maçında (16.00), Kluivert kadroya geri dönecek. Takımı için üç puan büyük önem taşıyor, özellikle de The Cherries'in Avrupa kupaları için yarışta olması nedeniyle.

Andoni Iraola'nın takımı, kalan üç maçla Premier League'de oldukça sürpriz bir şekilde altıncı sırada yer alıyor. Bu sıra, Avrupa Ligi'ne doğrudan katılma hakkı anlamına geliyor.

Ancak Bournemouth için iş burada bitmiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılım da ihtimal dışı değil. Bu durum tamamen Aston Villa'nın Avrupa Ligi'ndeki performansıyla ilgili. Unai Emery'nin takımı, Freiburg'un rakibi olduğu finalde galip gelip Premier League'deki mevcut beşinci sırasını korursa, Premier League milyarlarca dolarlık turnuvaya altıncı bir bilet kazanabilir.

Ancak altıncı sıra için verilen mücadele nefes kesici bir heyecan yaratıyor. Brentford ve Brighton, sırasıyla bir ve iki puan geride kalarak en büyük rakipler. Bournemouth, Fulham'ın yanı sıra Manchester City ve Nottingham Forest ile de karşılaşacak.