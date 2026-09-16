Ronald Koeman’ı yasa boğan kayıp: eşi Bartina hayatını kaybetti: "Hoşça kal güzel kadın"

Ronald Koeman'ın acı günü, eşi Bartina hayatını kaybetti: "Hoşça kal güzel kadın"

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Ronald Koeman için büyük bir acı: eşi Bartina hayatını kaybetti. 65 yaşındaydı ve bir süredir kendisine meme kanseri teşhisi konulmuştu. Hollanda'nın eski teknik direktörü bunu sabah saatlerinde sosyal medyada kısa bir mesajla duyurdu: "Büyük bir üzüntüyle ama aynı zamanda büyük bir gurur ve sevgiyle, güzel kadına, sevgili annemiz ve büyükannemiz Bartina Koeman-Boddeveld'e veda ediyoruz."









Koeman'ın bir yıl önce açıkladığı gibi, Bartina 2010'dan bu yana tedavi görüyordu; hastalık daha sonra ilk kez 2023'te, ardından yeniden 2025'te nüksetti. Dünya Kupası sırasında Hollanda'nın teknik direktörü, eşinin gördüğü tedavinin sonuçlarından söz etmiş ve onun son maç için ABD'de kendisine katılabilmesi umuduyla finale çıkmayı dilediğini belirtmişti.





Fas'a karşı son 16 turunda gelen elenmenin ardından Koeman, teknik direktörlük görevinden ayrılma kararının eşinin sağlık durumuyla da bağlantılı olduğunu açıklamıştı: "Son yıllar bana bir kez daha futboldan daha önemli şeyler olduğunu gösterdi. Futbol benim hayatım oldu ama sağlığın fiyatı biçilemez. Sevdiğiniz bir insan zorlu bir savaş veriyorsa, bakış açınız değişir."





Sabah saatlerinde, teknik adamın çalıştırdığı son iki takım olan Hollanda milli takımından ve Barcelona'dan da taziye mesajları geldi. "FC Barcelona olarak Ronald Koeman ve ailesine, eşi Bartina Koeman'ın kaybı nedeniyle en içten taziyelerimizi ve tüm Barcelona camiasının sevgisini iletmek istiyoruz. Huzur içinde yatsın", diye yazdı Katalan kulübü. "Eski teknik direktörümüz Ronald Koeman'ın eşi Bartina Koeman'ın ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ronald'a, onların (torun) çocuklarına, ailesine ve diğer yakınlarına bu büyük acıda çok güç ve cesaret diliyoruz", ifadeleri Hollanda milli takımının X'te yayımladığı mesajda yer aldı.



