Ronald Koeman, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etti

Ronald Koeman, Instagram'da yaptığı bir paylaşımla Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. KNVB ile olan işbirliğini sonlandırma kararı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın on altıncı final turunda Fas'a karşı alınan utanç verici yenilginin hemen ardından geldi.

“Dün gece, Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevime son verme kararını aldım. Kariyerime geriye dönüp baktığımda, öncelikle gurur ve minnettarlık hissediyorum. Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona ve tabii ki Oranje’de iki dönem olmak üzere birçok kulüpte çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Beni şekillendiren ve hayatım boyunca kalbimde saklayacağım anılar kazandıran kulüpler ve insanlar,” diye açıklamasına başlayan Koeman,

“İşte bu yüzden Oranje’deki dönemimin bu şekilde sona ermesi canımı yakıyor,” diye vurguluyor ayrılan teknik direktör. “Hepimiz tarih yazacağımız bir Dünya Kupası’nı hayal ediyorduk. Bu gerçekleşmedi. Kimse bu konuda benden daha fazla hayal kırıklığına uğramamıştır. Milli takım teknik direktörü olarak bu sorumluluğu üstlenirsiniz. Bunu her zaman hissettim ve her zaman da hissetmeye devam edeceğim.”

“Ayrıca son yıllarda, futboldan daha önemli şeyler olduğunu bir kez daha fark ettim. Futbol benim hayatımdı, ama sağlık paha biçilemez. Canını dişine takarak sevdiğin biri zorlu bir mücadele veriyorsa, bakış açın değişir. Eşim Bartina, kendi hastalık süreci olmasına rağmen her gün bana destek oldu ve milli takım teknik direktörlüğü görevimi sonuna kadar sürdürmem için cesaret verdi. Bu, inanılmaz bir gücün kanıtıdır. Ona bunun için kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar minnettarım.”

“Birlikte çalışma şerefine nail olduğum tüm oyunculara teşekkür etmek istiyorum. Çabalarınız, karakteriniz ve güveniniz her gün bana motivasyon kaynağı oldu. Ayrıca teknik ekibime, KNVB’ye, perde arkasındaki tüm çalışanlara ve birlikte çalışma şerefine nail olduğum kulüplere de teşekkür ederim. Ama her şeyden önce taraftarlara teşekkür ederim. Özellikle zor anlarda gösterdiğiniz destek için. Milli takım teknik direktörü olarak Hollanda’yı temsil etmek benim için büyük bir onurdu,” dedi gururlu Koeman.

Hollanda, Monterrey’de 120 dakikanın ardından 1-1 berabere kaldığı maçta penaltı atışlarında (2-3) Fas’a yenildi. Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crysencio Summerville penaltı atışlarını kaçırdı ve bu da Oranje için Dünya Kupası’nın erken sona ermesine neden oldu.

Koeman, Meksika’daki yenilginin hemen ardından milli takım teknik direktörlüğü konusundaki geleceği hakkında henüz bir sonuca varmak istememişti. Ayrıca, Fas karşısında beş savunmacıyla sahaya çıkma kararına yönelik eleştirilere de pek aldırış etmemişti. Ancak şimdi görev süresine bir son verildi.

Görevi bırakacak olan milli takım teknik direktörü, Hollanda milli takımıyla iki ayrı dönemde görev yaptı ve 31 Temmuz'a kadar süren bir sözleşmesi vardı. 2024 yılında Oranje ile Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. İki yıl sonra ise Hollanda, son 16 turunda elendi.

Koeman, milli takım teknik direktörü olarak toplam 64 uluslararası maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet, 16 beraberlik ve 13 mağlubiyet alındı.