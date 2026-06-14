Hollanda milli takımı, Pazar günü Japonya ile Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkacak. Asya ekibi, özellikle hücum gücü nedeniyle birçok kişi tarafından grubun en zorlu rakibi olarak görülüyor. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Japonya'nın güçlü yanlarını biliyor ve bunlardan en iyi şekilde yararlanmak istiyor.

Koeman, NOS ile yaptığı röportajda, "Hazır olduğumuzu hissediyoruz" diye söze başladı. "Yarın karşımıza ne çıkacağını biliyoruz. Zorlu bir maç olacak, iyi bir takım. Ama biz de öyleyiz."

"Korkmuyoruz. Rakibe saygılıyız. Japonya'nın gücünün nerede olduğunu biliyoruz, ama Japonya'ya nereden zarar verebileceğimizi de biliyoruz."

"Ofansif oynuyorlar ve yüksek pres uyguluyorlar. Normalde öyle, çünkü bize karşı oynayan ülkelerin bazen taktiklerini değiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz."

"Japonya hakkında gördüklerimize göre, çok dinç bir takım. Çok koşuyorlar, hücum oynuyorlar." Ve Koeman, tam da burada Hollanda milli takımı için fırsatlar görüyor.

"Ayrıca bir geçiş sorunu da var. Bazen boşluklar bırakıyorlar ve bununla iyi başa çıkabilmelisiniz," diyor Koeman.

Milli takım teknik direktörü, İsveç ve Tunus'un da yer aldığı grupta Japonya'nın en güçlü rakip olduğunu körü körüne kabul etmiyor. "Bunu bilmiyorum."

"Belki kağıt üzerinde öyledir, ama sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Başka bir ülke belki de çok daha güçlü olabilir. Maça nasıl başladığımız da bize bağlı," diyor Koeman.