Ronald Koeman, Hollanda milli takımının forvet adayı oyuncusunun yaşadığı 'acı verici' yeni sakatlık vakasına canlı yayında tepki gösterdi

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazar günü Studio Voetbal programında Emmanuel Emegha'nın yeni sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulundu. RC Strasbourg'un forveti, akşam saatlerinde Toulouse karşısında oynanan maçta hamstring sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı. Koeman, bu haberi "üzücü" olarak nitelendirirken, eski Sparta oyuncusunun Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimalinin ciddi bir şekilde gündemde olduğunu doğruladı.

Emegha, sezonun büyük bir bölümünde sakatlıklarla boğuşuyor ve bu nedenle kaptan olmasına rağmen son zamanlarda ona dikkatli davranılıyor. Teknik direktör Gary O'Neil, Emegha'yı Pazar günü maçın bitimine sadece on dakika kala oyuna soktu.

O on dakika içinde Emegha için işler ters gitti. O'Neil, Emegha'nın Perşembe günü Rayo Vallecano ile oynanacak Conference League yarı final rövanş maçını kaçıracağını zaten doğrulamıştı, ancak Fransa'da, gözle görülür şekilde çok acı çeken Emegha'nın şimdilik kenarda kalacağından korkuluyor.

Bu nedenle Dünya Kupası'na katılma şansı çok az görünüyor. Koeman, "Cuma günü öğle saatlerinde onunla iletişime geçmem tesadüf değildi" diyor. "Çünkü onu tekrar izlemek istiyorduk, Dünya Kupası'na götürmeyi düşünebilecek kadar formda ve iyi durumda olup olmadığını görmek için."

"O zaman bana 'Maça başlamayacağım' dedi. Nitekim başlamadı, sanırım on dakika oynadı. Ve o on dakika içinde tekrar sakatlandı. Bunu duydum, daha önce haberim bile yoktu."

Analist Pierre van Hooijdonk, Emegha'nın rakiplerinden "farklı niteliklere" sahip olması nedeniyle bu haberi "çok üzücü" olarak nitelendiriyor. "Derinlik, hız. Fiziksel olarak da güçlü." Koeman da buna katılıyor. "Ama bu aynı zamanda çok fazla sakatlığın yaşandığı bir sezon."

"Bir finallere doğru ilerlerken ve katılma şansınız varken tekrar sakatlanmak her halükarda üzücü bir durumdur. Bu şu anda onun için geçerli, ama diğer oyuncular için de öyle. Bu dönemde bir kas sakatlığı geçirirseniz ve beş, altı hafta sahalardan uzak kalırsanız... Ne yazık ki bu, finallere katılamayacağınız anlamına gelir," dedi Koeman.