Ronald Koeman, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda Xavi Simons'un yerine geçebilecek 4 ismi açıkladı: "Bu isimler gündemde"

Ronald Koeman, Xavi Simons'a üzülüyor. Tottenham Hotspur'un forveti geçen hafta sonu ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Koeman olayı televizyondan canlı olarak izledi.

ESPN'e Simons'un sakatlığı hakkında konuşan Koeman, "Bu çok ağır geldi" dedi. "Özellikle maçı izlerken bunun olduğunu görmek. Xavi'nin tepkisini görünce durumun ciddi olabileceğini düşündüm."

“Cumartesi akşamı bu konuda onunla hemen iletişime geçtim. Sonra Pazar günkü test sonuçlarını bekledik. Sonunda kötü haber geldi. Bu çok dramatik. Bizim için dramatik. O, kadroda kesin yer alan bir gençti. Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir genç oyuncu.”

“Ama kulübüyle birlikte küme düşme mücadelesi gibi zor bir durumda olan oyuncu kendisi için çok daha dramatik. Üstüne bir de Dünya Kupası eklenince… Onun durumunda tek olumlu yanı genç olması, yani gelecekte kesinlikle büyük turnuvalarda oynayacak. Ama bu durumun dramatik olduğu gerçeğini değiştirmez.”

Yani Simons'un önümüzdeki yazki Dünya Kupası'nı kaçıracağı açık. Simons'un Oranje kadrosundaki yerini kim alacak? Tijjani Reijnders ve Teun Koopmeiners'in yanı sıra muhabir, Koeman'a başka bir isim daha öneriyor: Guus Til.

“Sakatlıklar arttıkça, başka isimler de gündeme geliyor,” diyor milli takım teknik direktörü. “Bahsettiğiniz isimler doğru.”

"Justin Kluivert'in sakatlığının nasıl gelişeceğini de bekleyip görmek gerekiyor. Ne zaman tekrar oynayacak? Prensipte 10 numara pozisyonu için yeterince seçenek var, ama nihayetinde kime karar vereceğimiz fiziksel kondisyona bağlı."