Ronald Koeman, Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda Kees Smit'i kadroya almaması konusunda dikkat çekici bir açıklama yaptı: "Oyuncuların..."

Ronald Koeman, Radio 538'de Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna Kees Smit'i almaması konusunda açıklamalarda bulundu. Milli takım teknik direktörü, bunun kendisi için son derece zor bir karar olduğunu itiraf etti.

Koeman, Evers & Co adlı radyo programında canlı yayında, “Sonunda bir seçim yapmak zorundasınız” dedi. “Marten de Roon’u mu seçersiniz, yoksa Kees Smit’i mi? Bunlar zor kararlar, ama yine de vermek zorundasınız.”

Smit, Mart ayında Norveç ile oynanan dostluk maçında (2-1 galibiyet) Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Marten de Roon ise Mart 2024'ten bu yana Hollanda milli takımına çağrılmamıştı, ancak Jerdy Schouten'in sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna dahil oldu.

“Bu bir finalleri turnuvası, bu yüzden tercihen bunun nasıl bir şey olduğunu deneyimlerinden bilen oyunculara sahip olmak istersiniz,” diyerek Koeman, De Roon’u seçme nedenini açıkladı. Atalanta’nın orta saha oyuncusu, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında da yer almıştı.

"Ayrıca rolünü kabul eden oyunculara sahip olmak istersiniz," diye devam ediyor milli takım teknik direktörü. "O (Smit, ed.) da oynamamış ya da ilk 11'de yer almamış olsaydı, kesinlikle bunu yapardı."

“Ama hiyerarşiye de bakmak zorundasınız. O zaman seçimler yapmak gerekir. Bu çok zor, ama durum böyle,” diye bitiriyor Koeman.