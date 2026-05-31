Ronald Koeman, Hollanda milli takımındaki oyuncuya ekstra dinlenme süresi tanıyor

ESPN'in Pazar günü verdiği habere göre, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Jurriën Timber'e ekstra dinlenme süresi tanıyor. Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Pazar günü ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarına başlayan Hollanda milli takımına ancak Perşembe günü katılacak.

Timber, Perşembe günü Oranje'nin antrenman kampına katılacak. Bu nedenle Arsenal'in oyuncusu, Çarşamba günü Cezayir ile oynanacak hazırlık maçını kaçıracak. Hollanda, De Kuip'te Anis Hadj Moussa ve Ramiz Zerrouki gibi isimlerle karşı karşıya gelecek.

Timber, sakatlığı nedeniyle iki aydan fazla bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra Cumartesi günü Arsenal'de sahalara geri döndü. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain karşısında oyuna girerek iyi bir performans sergiledi, ancak bu, Avrupa'nın en önemli kulüp kupasını kazanmak için yeterli olmadı.

Timber ve takım arkadaşları, Pazar günü Emirates Stadyumu yakınlarındaki Kuzey Londra sokaklarında açık otobüsle tur attı. Tahminlere göre 1,5 milyon kişi, Arsenal'in lig şampiyonluğunu coşkuyla kutlamak için sokaklara döküldü.

23 kez milli formayı giyen oyuncu, Perşembe günü Hollanda milli takımı kadrosuyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne uçacak. 8 Haziran Pazartesi günü New York'ta, teknik direktör Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan ile bir hazırlık maçı oynanacak. Maç, Hollanda saatiyle 20:45'te başlayacak.

Ardından Hollanda, 14 Haziran'da ilk rakibi Japonya ile oynayacağı maçla Dünya Kupası grup aşamasına odaklanacak. Grup aşamasında ardından İsveç (20 Haziran) ve Tunus (26 Haziran) ile karşılaşmalar oynanacak.