Ronald Koeman, Hollanda milli takımı hakkında övgü dolu sözler bulmakta zorlanıyor: "Harika. İzlemesi büyük bir zevk."

Ronald Koeman, Crysencio Summerville’den son derece etkilenmiş durumda. Hollanda Milli Takımı’nın 24 yaşındaki forveti, Cumartesi akşamı İsveç’e karşı oynanan maçta (5-1 galibiyet) oyuna sonradan girdi ve bir gol ve bir asistle önemli bir rol oynadı.

Summerville, bir önceki Japonya maçında ilk 11'de yer almıştı. İsveç maçına ise yedek kulübesinde başladı, ancak maçın ikinci yarısında performansında düşüş yaşayan Donyell Malen'in yerine oyuna girdi. Malen, turnuvaya forvet olarak başlamıştı ancak Cumartesi günü İsveç karşısında 45. dakikada sağ kanat olarak oyundan alındı.

Koeman, maçın ardından NOS’a Malen’in rolüyle ilgili olarak, “Bu zor bir durum,” dedi. “Ancak bu üst düzey futbol ve takım olarak performans gösterilmesi bekleniyor.”

“Ve tabii ki Donyell ile oturup, neden sağ kanatta oynayacağı konusunda konuştum; ancak içe doğru çok fazla hareket özgürlüğü vardı. Çünkü topu aldığında çizgiyi koruyan gerçek bir sağ kanat oyuncusu değil. Bu yüzden bu konuda kendi seçimlerini yapabilirdi.”

Ayrıca Koeman, gol eksikliğinin Malen’i oyundan çıkarma kararında rol oynadığını da belirtiyor. “Elbette. Bu da mantıklı, herkes bunu anlıyor. Ama bunun bedelini o ödemiyor, çünkü belki bir sonraki maçta yine forvette yer alır.”

Böylece Malen’in yerine Summerville girdi ve Koeman onun hakkında çok olumlu konuşuyor. “Cry Summerville’in sağ kanattan sergilediği çeşitli oyun tarzlarını harika buluyorum. Hem oyuna sonradan giren oyuncu olarak, hem de ilk on birde.”

“Elbette hız katıyor, ama aynı zamanda hatlar arasında çok akıllı oynuyor ve topu elinde tutuyor. Bence son gollerden birinde de topu doğru zamanda verdi ve bazen de tam tersine topu elinde tuttu. Onu izlemek benim için bir zevk,” diye ekliyor milli takım teknik direktörü.