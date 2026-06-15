Ronald Koeman, Hollanda - Japonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Valentijn Driessen'e sert çıktı: "Sen de bundan hoşlanmadın, değil mi?"

Ronald Koeman, Hollanda - Japonya (2-2) maçının ardından düzenlenen basın toplantısında sert bir tavır sergiledi. Hollanda milli takımının teknik direktörü, özellikle Valentijn Driessen'i sert bir şekilde eleştirdi.

"İkinci gol çok talihsizdi," diye gerçekçi bir şekilde söze başlayan Koeman, "Belki savunmamızı biraz daha iyi yapabiliriz, nasıl bir hat oluşturduğumuzu gözden geçirmeliyiz. O anda mücadelede daha iyi olmalıyız," dedi.

"İlk golde de, onların 16 metre çizgisinde birini nasıl serbest bıraktıklarını kabul edemem... Orada baskı kurmadığımız ve topu engelleyemediğimiz için, savunma açısından kötü oynadığımızı düşünüyorum."

Ardından Driessen, Koeman’a oyuncular karşısında daha eleştirel olup olmadığını soruyor. “Soyunma odasında da burada söylediğim şeyleri söyledim. Eleştirel olmanız çok iyi, ama bu benim de öyle olmam gerektiği anlamına gelmez. Ben de eleştirelim, ama siz bir adım daha ileri gidiyorsunuz.”

Ardından Koeman, Driessen'den intikamını aldı. “Summerville de sağ kanat değildi, bunu sen de bekliyordun herhalde? Tamam,” diye gülerek dedi Koeman. “Onu da beğenmedin mi? Onu da iyi bulmadın mı?” diye sordu Koeman, Driessen'e.

Böylece, Driessen’in önceki bir basın toplantısında, Summerville’in sağ kanat olarak seçilmesinin neye dayandığını sorguladığı eleştirel soruyu kastediyor. Summerville, tüm sezon boyunca West Ham United’da sol kanat olarak oynamıştı.

“Oh, bugün onu beğendin mi?”, diye devam ediyor milli takım teknik direktörü Driessen’e. “O zaman bir kez olsun aynı fikirdeyiz, haha. Tabii ki daha iyi olabilir ve olmalı, ama neyse, ilk maç Japonya… Japonya’yı çoğunuzdan daha yüksek değerlendiriyorum”, diye bitiriyor.