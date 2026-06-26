Hollanda milli takımı, Cuma sabahı oldukça zorlu geçen bir maçın ardından Tunus’u 3-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Oranje, grup birinciliğini garantiledi ve Dünya Kupası'nın eleme turunda Fas ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, galibiyetin ardından Tunus maçı ve geçen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen bir sonraki rakibi hakkında konuştu.

Kansas City’de yapılan maçın hızlı başlangıcı, Oranje’nin henüz on dakika dolmadan 2-0 öne geçmesini sağladı. Son grup maçında gerilimden neredeyse söz edilemezdi ve bu durum maçın bazı bölümlerinde de açıkça görüldü.

"İyi bir başlangıç yapmayı umuyorduk ve öyle de oldu. Oldukça çabuk 2-0 öne geçtik," diye konuştu Koeman, NOS'a verdiği demeçte. "Bundan sonra da oldukça iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Ancak geçiş anlarında savunma açısından iyi durmadığımız birkaç an oldu. İlk yarı sonu ve ikinci yarı başı iyi geçmedi."

"Sonra, biraz daha yüksek tempoda oynadığınızda bir sorun olmadığını görüyorsunuz. Yani bazı anlarda biraz geri çekiliyoruz, ki bu olmamalı, ama belki de rakibin kafasında artık yüzde yüz değil, yüzde doksan konsantrasyon olması da buna neden olabilir."

"Baskı kurmamak, beklemek... Onlara alan açarsanız, onlar da futbol oynayabilirler." Koeman, performansın düştüğü dönemlerden rahatsız. "Bir maçı bir bütün olarak iyi oynamak istersiniz ve buna dikkatsiz anlar yer almamalı. Hem top hakimiyetinde hem de geçiş oyununda."

"Çünkü bir sonraki turda, karşınıza daha iyi takımlar çıktığında buna ihtiyacınız olacak," diyor Koeman; Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için takımının Fas’ı yenmesi gerekiyor. "Evet, tabii," diyor Koeman, 32’li turda oynanacak bu kritik maça ilişkin olarak.

Hollanda milli takımı bu kritik maçı Monterrey’de oynayacak, ancak Koeman sıcaklık konusunda endişeli değil. "Kansas (City, ed.)’da sıcaklık sorun yaşamadık ve iki maçı kapalı salonda oynadık. Hava ısınırsa, bunu kabul etmemiz gerekecek," diyor Koeman.