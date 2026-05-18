Ronald Koeman, henüz milli takımda forma giymemiş bir oyuncuyu Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor

Quilindschy Hartman, Ian Maatsen, Devyne Rensch, Emmanuel Emegha ve Sven Botman gibi isimler, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na gitme şansını hâlâ sürdürüyor. Algemeen Dagblad gazetesi, bu beş oyuncunun kırk kişilik geçici Dünya Kupası kadrosunda yer aldığını bildirdi.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, önümüzdeki hafta Çarşamba günü kesin Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Başlangıçta bunu Pazartesi günü yapmak planlanıyordu, ancak Koeman iki gün daha beklemeyi tercih etti.

“İki gün daha bekleyerek, seçeceğimiz oyuncuların hepsinin ligin son aşamasını iyi bir şekilde tamamladığından daha emin olacağız,” diye açıkladı Koeman kısa süre önce bir basın açıklamasında. “Ayrıca bu, antrenman günleri (25, 26 ve 27 Mayıs) sırasında nihai kadroya girebilecek birkaç oyuncuyu Zeist’te bizzat görme, onlarla konuşma ve değerlendirme fırsatı da veriyor.”

Koeman, bu nedenle hâlâ şansı olan kırk oyuncudan oluşan bir liste hazırladı. Sonuçta bu listeden on dört oyuncunun elenmesi gerekiyor, çünkü bir Dünya Kupası kadrosu en fazla 26 oyuncudan oluşabilir.

AD gazetesi Pazartesi günü, çok az sayıda milli maçta oynamış ancak Dünya Kupası kadrosuna girebilecek birkaç ismi açıkladı. Listede Hartman (5 milli maç), Maatsen (1 milli maç), Rensch (2 milli maç), Emegha (2 milli maç) ve Botman (0 milli maç) gibi isimler yer alıyor.

Özellikle Botman dikkat çekiyor, çünkü o henüz Hollanda milli takımında hiç forma giymedi. Ancak 26 yaşındaki Newcastle United savunma oyuncusu, 2020 ve 2023 yıllarında iki kez kadroya çağrılmıştı.

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak maçla başlayacak. Grup aşamasında daha sonra İsveç (20 Haziran) ve Tunus (25-26 Haziran gecesi) ile karşılaşacak.