Ronald Koeman, genç oyuncusu Ansu Fati'nin daha çok gidecek yolunun olduğunu söyledi

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maç öncesinde konuşan Ronald Koeman, Ansu Fati ve Vinicius Junior hakkında değerlendirmede bulundu.

Dünya futbolunun en önemli rekabetlerinden birisi olan Barcelona ile Real Madrid arasında pazar günü oynanacak maç yaklaşırken birçok konu tartışılıyor. Barcelona'nın Hollandalı Teknik Direktörü Koeman, Real Madrid'den çekinmediğini ve bu maça hazır olduklarını belirtti.

İspanya'nın ve dünyanın en fazla ilgi çeken maçlarından birisi olan Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde, medyanın da baskısıyla bazı oyuncular ön plana çıkarılmak isteniyor. Bu müsabakanın; Arjantinli yıldız Lionel Messi ve Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'suz olacağını düşündüğümüzde medyanın bu isteğini anlamak zor değil.

Barcelona ve Real Madrid maçı öncesinde, öne çıkarılan iki oyuncu var. Barcelona'dan Ansu Fati ve Real Madrid'den Vinicius Junior. Birbirinden yetenekli olan bu iki oyuncu, aynı zamanda çok genç ve iki kulübün gelecekteki planları arasında yer alan oyuncular. Dolayısıyla, gazeteciler bu iki oyuncu hakkında Barcelona'nın Hollandalı hocasının fikrini almak istedi.

Ronald Koeman, maç öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Messi'den sonra 10 numarayı alan genç ve yetenekli oyuncusu Ansu Fati ve Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius hakkında sorulan soruları cevapladı.

Ansu Fati'nin, Vinicius gibi çok genç ve yetenekli bir futbolcu olduğuna değinen Hollandalı hoca, bu iki oyuncunun da gidecek daha çok yolu olduğunu vurguladı.

Ne söylendi?

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak maçın, genç futbolcuları arasında bir savaş olmadığının altını çizen Ronald Koeman, "Ansu Fati ve Vinicius yeteneklerine güvenen ve çok genç oyuncular ama henüz yolun başındalar. Onların, oynadıkları kulüplerde kalmaları için kanıtlamaları gereken birçok şey var.

"Ancak, Barcelona-Real Madrid maçı onlar arasında bir savaş olmayacak. Bu sadece bir oyun ve gençlerin savaşı değill" dedi.

Sakatlığı sona eren Ansu Fati hakkında konuşmaya devam eden Ronald Koeman, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ansu Fati sakatlıktan döneli çok fazla zaman olmadı. Onu, biraz rahat bırakmam gerekiyor çünkü kondisyona ihtiyacı var. Bir süre düzenli oynadıktan sonra istediği form düzeyine gelecektir.

"O, bizim için önemli bir oyuncu ama Barcelona sadece Ansu Fati'den ibaret değil. Barcelona herkesin üzerindedir. Ansu, yeteneğiyle burada oynayabileceğini gösterdi ancak daha çok çalışıp kendisini geliştirmesi gerekiyor."

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