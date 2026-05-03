Ronald Koeman, formunun zirvesinde olan bu milli oyuncuyu kesinlikle Dünya Kupası kadrosuna almayacak

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazar akşamı Studio Voetbal programında Georginio Wijnaldum'un önümüzdeki yaz 2026 Dünya Kupası kadrosuna kesinlikle dahil edilmeyeceğini doğruladı. Al-Ettifaq'ın tecrübeli oyuncusu (35), Suudi Pro Ligi'nde muhteşem bir sezon geçiriyor, ancak bu yeterli olmuyor.

Wijnaldum, kaptanlık pazubandını taktığı Al-Ettifaq'ın yıldız oyuncusu. Ofansif orta saha rolünde bu sezon Suudi liginde şimdiden on beş gol attı ve ayrıca altı asist yaptı. Son dört maçında üç kez gol attı.

Wijnaldum, aylar önce ve geçen hafta De Telegraaf'averdiği röportajda Dünya Kupası'na gitmeyi çok istediğini belirtmişti, ancak Jerdy Schouten ve Xavi Simons'un sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak olmalarına rağmen, Wijnaldum evde kalacak.

Koeman, Wijnaldum'un "listesinde olup olmadığı" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. "Gini'yi iki ay önce evimde ağırladım. Orada bir görüşme yaptık. Bu oldukça geç oldu, çünkü o konuyu geç getirdi. Konu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın değerlendirilmesiydi."

"Konu, onun buradaki rolüydü, çünkü bir ara oynamıyordu. O dönemde üç kez oyuna girmişti ve sonradan bunun yetersiz olduğunu düşündü. Ama kendi rolünden de memnun değildi. O zaman bunu konuştuk."

O zaman olası bir Dünya Kupası katılımı hakkında konuşulmadı. "Çünkü benim için bu konu kapanmıştı. Anlaşılan bu onun için tam olarak net değildi, bu yüzden sonra onun hazır olduğunu ve Dünya Kupası'na gitmek istediğini söylediğini okudum."

"O konuşmada bu konu gündeme gelmedi, bu yüzden onu aradım ve diğer oyuncuları tercih ettiğimi söyledim. Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana onu kadroya almadım ve onun pozisyonunda birkaç başka oyuncuyu tercih ettim. Ve bundan çok memnunum," dedi Koeman.