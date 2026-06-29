Ronald Koeman, Fas maçı öncesinde Oranje’nin kadrosunu tamamen değiştirdi

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, savunmada beş oyuncuyla sahaya çıkacak. Tijjani Reijnders’in yerine Nathan Aké oynayacak. Bu Dünya Kupası maçının başlama saati 03:00.

Bart Verbruggen, Meksika'nın Monterrey kentinde kaleyi koruyacak. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké ve Micky van de Ven, Oranje'nin savunma hattını oluşturacak.

Koeman, Hollanda’nın orta sahasında Frenkie de Jong ve Ryan Gravenberch’e güveniyor.

Donyell Malen, sağ kanat pozisyonunda yerini Crysencio Summerville'e bırakıyor. Brian Brobbey yine forvette pas alıcı rolünü üstlenirken, Cody Gakpo sol kanattan tehlike yaratacak.

Hollanda milli takımı kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo

Fas'ın ilk onbiri: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.