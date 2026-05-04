Ronald Koeman, Dünya Kupası'nda alternatif olarak adı geçen Pierre van Hooijdonk'u destekliyor: "Bu kesinlikle bir seçenek"

Dünya Kupası yaklaşırken, Hollanda milli takımının ideal kadrosu konusundaki tartışmalar da giderek artıyor. Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, NOS Studio Voetbal programında beşli savunma sistemine geçme olasılığı hakkında konuştu ve bu seçeneği kesinlikle dışlamadığını belirtti.

Pierre van Hooijdonk, ideal Dünya Kupası kadrosunu sunarak tartışmayı başlattı. Bu kadroda, alışılmış dörtlü savunmadan saparak Cody Gakpo'ya sol kanat bek rolü verdi; bu fikir, birkaç hafta önce Theo Janssen tarafından da dile getirilmişti.

Van Hooijdonk, diziliş değişikliği konusundaki tercihini savunuyor. "Bence bu oldukça iyi bir diziliş. Elbette Gakpo'nun savunma yapamadığı için kanat bek olmadığını söyleyebilirsiniz. Ancak NEC'deki Ouaissa ve Önal da savunma oyuncusu değil, forvet."

NOS Studio Voetbal

Ona göre her oyuncu bu rolü bir dereceye kadar üstlenebilir. "Bu dizilişin avantajı aslında çok basit: her şeyi bir kademe daha ileri kaydırarak, yine 4-3-3 oynarsınız ve herkes yine alışık olduğu pozisyonda yer alır."

Koeman bu mantığa katılıyor. "Bu bir seçenek, yani bir tarafta - bu sol kanat ya da sağ kanat olabilir - kanat oyuncusunu bek olarak savunmaya dahil edersiniz. Ayrıca bir orta saha oyuncusunu üç merkez savunmacıdan biri olarak oynatmayı da düşünebilirsiniz," diye devam ediyor.

Milli takım teknik direktörü, farklı seçenekler olduğunu vurguladı. "Bu tür takımlara karşı genellikle bire bir mücadeleye girmek gerektiğine katılıyorum. Bunu yapmalıyız. Bunu nasıl yapacağımız ise oyuncuların durumuna da bağlı. Görüldüğü gibi, bu konuda yüzde yüz emin olamazsınız. Ancak buna uyum sağlamamız gerektiği de bir gerçek," diye sözlerini tamamladı Koeman.