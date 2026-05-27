Ronald Koeman, Hollanda milli takımının 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu Corinthians formasıyla sakatlığından bu yana ilk kez sahaya çıkan Memphis Depay’in formda olduğu ortaya çıktı. Hâlâ sakat olan Jurriën Timber de kadroda yer alıyor.

Son haftalarda kadro açıklanana kadar, özellikle tam olarak formda olmayan oyuncular gündemdeydi. Örneğin Timber, 14 Mart'tan beri Arsenal'de hiç forma giymedi ve Memphis ile Justin Kluivert de hala tam olarak forma girmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Üç oyuncu da kadroya seçildi.

Ayrıca, Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber ve Noa Lang'ın milli takım teknik direktörünü ikna etmek için son bir şans elde ettikleri Zeist'teki üç günlük antrenman kampına da büyük ilgi gösterildi. Bu altı oyuncudan Til, Lang, Timber ve Flekken kadroda yer aldı. Smit ve Valente kadrodan çıktı. Jeremie Frimpong da Dünya Kupası'na gitmeyecek.

Ayrıca, Lutsharel Geertruida da dikkat çeken isimlerden biri. O da Oranje kadrosunda yer almıyor. Crysencio Summerville ve Wout Weghorst ise kadroda yer alıyor.

Hollanda milli takımı için Dünya Kupası, 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. Ardından F Grubu'nda İsveç ve Tunus ile karşılaşmalar olacak. Final turnuvası öncesinde Oranje, Cezayir ve Özbekistan ile hazırlık maçları oynayacak.

Çarşamba öğleden sonra, milli takım teknik direktörü yaptığı seçimler hakkında ayrıntılı bilgi verecek. Saat 14:45'te Zeist'te düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve toplantı ESPN üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Oranje'nin Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion)

Defans oyuncuları: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur),

Orta saha oyuncuları: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marseille), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion)

Forvetler: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (AS Roma), Tijjani Reijnders (Manchester City), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)