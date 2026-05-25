Ronald Koeman, Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan hemen önce Memphis Depay konusunda kesin bir karar alacak

Memphis Depay, Pazar gecesi Corinthians formasıyla sahalara geri döndü. Forvet, iki ay aradan sonra takıma geri döndü ve Atlético Mineiro karşısında yarım saat oynadı. Zakarya Labyad, 1-0'lık galibiyette tek golü attı.

Memphis ilk 11'de yer almadı. Yuri Alberto, maçın başlangıcından itibaren forvet pozisyonunda oynadı. Alberto, beşinci dakikada hemen önemli bir rol oynadı: kısa bir paslaşmanın ardından Gustavo Vernes'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı, ancak Vernes'in şutu kaleyi sıyırdı.

Bir saat sonra Memphis, André Luiz'in yerine oyuna girdi. Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle Corinthians'ın son sekiz lig maçını kaçırmıştı. Bu nedenle, Hollandalı oyuncunun Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği belirsizdi.

Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a bir mesaj vermek istiyor gibi görünüyordu. Memphis son yarım saatte çok aktifti. Forvet, topa çok sık dokundu ve derin koşularıyla Atlético savunmasında kafa karışıklığı yarattı. ESPN, Cuma günü Hollandalı oyuncunun süre alacağını, ancak bunun muhtemelen sınırlı kalacağını bildirmişti.

88. dakikada Labyad'ın önemli ve özellikle de rahatlatıcı golü geldi. Uzun bir atak sonrasında top Matheuzinho'ya geldi ve o da yüksek bir ortayla Faslı oyuncuya ulaştı. Labyad topu direkt ayağına aldı ve sert bir vuruşla galibiyet golünü attı.

Forvet için ritmini yeniden kazanması büyük önem taşıyordu, zira Koeman Mart ayında Memphis’i ancak formda olursa Dünya Kupası kadrosuna alacağını söylemişti. Daha sonra bu sözünden geri adım atarak, yarı formda bir Memphis’in de takıma katkı sağlayabileceğini belirtti.

Memphis, Mart ayından beri onu sahalardan uzak tutan uyluk sakatlığından sonra geri döndü. Onun için umut edilen, Koeman'ın onu yeterince formda görmesi ve böylece forvetin Hollanda milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmesidir. Koeman, Çarşamba günü kadrosunu açıklayacak.

