Ronald Koeman, Dünya Kupası için yedek listesinde yer alan 2 oyuncunun kimler olduğunu açıkladı

Ian Maatsen ve Lutsharel Geertruida yedek listesinde yer alıyor. Ronald Koeman Çarşamba günkü basın toplantısında, Jurriën Timber’in Dünya Kupası’na yetişemeyeceği anlaşılırsa bu iki savunma oyuncusunun devreye gireceğini söyledi.

Timber bir süredir ayak bileği sakatlığıyla boğuşuyor ve önümüzdeki Cumartesi Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyip giyemeyeceği henüz belirsiz.

İyileşmesi daha uzun sürerse, Timber'ın kadroda yer almama ihtimali var. Bu durumda Maatsen (Aston Villa) ve Geertruida (Sunderland) devreye girecek. İkisi yedek listesinde yer alıyor.

Memphis, Çarşamba akşamı Corinthians ile bir maç daha oynayacak. Eğer bu maçta bir gerileme yaşarsa veya sakatlanırsa, Koeman'ın kendi ifadesine göre yedek oyuncu çağırmayacak.