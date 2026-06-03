Ronald Koeman, Crysencio Summerville'in Hollanda Milli Takımı'ndaki ilk maçı hakkında son derece samimi bir görüş bildirdi: "O maç..."

Crysencio Summerville için bu, “karışık duyguların” hakim olduğu bir geceydi. Kanat oyuncusu, Hollanda milli takımındaki ilk maçından gurur duyuyor, ancak Cezayir’e karşı alınan 0-1’lik yenilgi yine de ağızda acı bir tat bırakıyor.

Summerville'in ilk maçı 45 dakikayla sınırlı kaldı, çünkü Ronald Koeman ikinci yarıda Memphis Depay'a da süre vermeyi tercih etti. NOS muhabiri Jeroen Stekelenburg ile yaptığı röportajda milli takım teknik direktörü, Summerville'in ilk maçını değerlendirdi.

"Bazı anlarda tehlikeliydi. Ancak birkaç an da biraz dikkatsizdi. Ama ilk maçı için gayet iyiydi. Bir devre oynadı ve neden kadroda olduğunu gösterdi. Bundan sonra daha da iyi olabilir," dedi Koeman.

Ardından Summerville de NOS kamerasının karşısına çıktı. “Kazanmış olsaydık, ilk maçım daha iyi olurdu,” diye söze başladı. “Ama neyse, bu da bir başlangıç ve bugün için minnettarım.”

“Benim hissettiğim kadarıyla işler iyi gitti. Kendimi iyi hissettim, ortada çok rahat oynadım, böylece Mats (Wieffer, ed.) de biraz daha ileride durabildi. Topla ilgili birkaç dikkatsiz anım da oldu.”

Bu dikkatsizlikleri açıklayabiliyor. “Mümkün olduğunca çok pozisyon yaratmaya çalışıyorum. O zaman topu geride kaybetmektense ileride kaybetmeyi tercih ederim. Ayrıca şanssızdık bence.”

“Böyle bir ilk maç her zaman alışma süreci gerektirir. Her şey yenidir. Ama buradaki grup sayesinde kendimi çok çabuk evimde hissettim. Tecrübeli oyuncular, Frenkie ve Virgil, bu konuda çok önemli bir rol oynuyorlar. Özgür ol, dediler. Neden buraya geldiğini göster. Bu da bana iyi bir his veriyor,” diyor Summerville, morali yüksek bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru yola çıkarken.