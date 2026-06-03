Ronald Koeman, Cezayir maçında yedek kalacağını öğrendikten sonra Memphis Depay'ın tepkisini açıkladı

Ronald Koeman, NOS kamerası karşısında Hollanda milli takımının Cezayir maçındaki ilk on biriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milli takım teknik direktörü, Crysencio Summerville’i ilk on birde tercih ederken, henüz tam olarak forma girmeyen Memphis Depay’ı yedek kulübesine gönderdi.

Koeman, "Summerville'in rakibe tehdit oluşturacağını düşünüyorum" dedi. "O hem kanatlarda hem de iç sahada oynayabilir. Topa hakim olacağını ve hızını da gösterebileceğini umuyorum."

"Ayrıca iş ahlakını da ortaya koyması gerekecek, ama bu konuda genellikle iyidir. Topu olmasa da ve baskı altındayken bile topu elinde tutar. Bunlar bir forvet için hoş olan bazı niteliklerdir."

Koeman, Donyell Malen'i forvetin ucunda tercih ettiği için Memphis'i hayal kırıklığına uğratmak zorunda kaldı. “Memphis bunu duymayı zor buldu mu? Sanırım öyle. O daha çok ilk 11'de başlamak isterdi. Bunu da anlıyorum.”

“Memphis ile çok iyi konuştum,” diye açıklıyor Koeman. “Nerede durduğunu da göz önünde bulundurarak. Neler daha iyi olabilir ve ne yapılması gerektiğini. Ancak bu, geçirdiği sakatlık dönemi göz önüne alındığında mantıklı.”

Yine de Koeman'a göre, Hollanda milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusunun durumu çok iyi görünüyor. “Umudum ve düşüncem, daha on iki günümüz var, Japonya maçında tam olarak forma giyebileceği yönünde.”