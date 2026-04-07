"Ronald Koeman bir zamanlar bir Eredivisie kulübünün teknik direktörü olacağına söz vermişti"

Ronald Koeman'ın bir gün FC Groningen'in teknik direktörü olması ihtimali tamamen dışlanamaz. "Kuzeyin Gururu"nun eski genel müdürü Hans Nijland, Dagblad van het Noorden gazetesinin "Radio Milko" adlı podcast'inde, milli takım teknik direktörünün kendisine bunu bir zamanlar söz verdiğini anlatıyor.

Nijland, 1996'dan 2019'a kadar tam 23 yıl boyunca Groningen'in genel müdürüydü. Artık bu görevden ayrılmış olsa da, müdürlük dönemine düzenli olarak geri dönüp bakıyor.

Örneğin, o dönemde TOP Oss'ta kaleci olarak görev yapan Ronald Koeman junior'ı transfer etmek üzereyken. "O zamanlar düzenli ilk 11'de bile değildi. O zamanlar bizim için bir süre gündemdeydi, ancak o dönemde kalecilerimiz oldukça doluydu. Bu yüzden o transfer gerçekleşmedi," diye hatırlıyor Nijland.

"O zaman Ronald Koeman senior ile bu konuyu şahsen konuşmuştum. Geriye dönüp bakınca, elbette bunu yapmalıydık."

Nijland, şu anda Telstar'ın kalecisi olan Koeman junior'un, soyadının getirdiği baskıya rağmen iyi performans göstermeye devam etmesini takdir ediyor. “Kameralar her zaman ona odaklanmış durumda. Geçen hafta sonu da öyle oldu, babası Ronald da yine stadyumdaydı.”

“Bu hoş bir şey, ama böyle bir çocuk için çok büyük bir baskı. Soyadı da öyle. Bu yüzden bu çocuğun performansını çok etkileyici buluyorum. Topu uzaklaştırma ve oyun açısından bizim kalecimiz Vaessen ile kıyaslanabilir.”

Nijland, Groningen'in Koeman junior'u şimdi kadrosuna katmasını savunuyor. “Bu, Groningen için de yeni kapılar açar. Ve kim bilir, iki ya da üç yıl sonra Lukkien ayrılırsa, Ronald Koeman Groningen'in teknik direktörü olmak için doğru halef olabilir.”

“Ronald bana bunu bir keresinde söz vermişti, bu arada. Martin’in (babası, ed.) vefatı civarında bir zamandı, o günlerde hepimiz birbirimize destek oluyorduk. Orada Ronald ve Erwin de vardı. Ronald’ın o zaman şöyle dediğini hatırlıyorum: ‘Vay be, Hans, Erwin ve ben senin o küçük kulübünü bir kez daha kurabilsek ne güzel olurdu.’”

Ronald Koeman, 1980 ile 1983 yılları arasında Groningen formasıyla toplam 97 resmi maçta forma giydi. Euroborg'da, kendisine, kardeşi Erwin'e ve babaları Martin'e ithafen adlandırılmış bir tribün bulunuyor: Koeman Tribünü.