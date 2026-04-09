Ronald Koeman, Barcelona'nın krizini analiz ediyor... ve "Camp Nou"nun itibarını yitirmesine üzülüyor

Barcelona'nın eski teknik direktörü Hollandalı Ronald Koeman, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da Atlético Madrid'e 2-0 yenilen Barça'nın durumuna büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Barselona'nın önümüzdeki Salı günü Atlético Madrid'in kalesi Wanda Metropolitano'da oynanacak rövanş maçında işi zorlaştı, çünkü yarı finale yükselebilmek için 3 gol farkla kazanması gerekiyor.

Koman, İspanyol "AS" gazetesine verdiği demeçte dünkü maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Şu anda, tüm sistem Rafeina ve Lamine Yamal'a aşırı derecede bağımlı görünüyor."

Ve şöyle devam etti: "Bu iki oyuncu tam olarak forma giyemediğinde veya ellerinden gelenin en iyisini yapamadığında, takım yaratıcılığını, ritmini ve özgüvenini kaybediyor."

Hollanda milli takımının teknik direktörü şöyle devam etti: "Atlético maçında, Marcus Rashford'un Yamal'ı desteklemek ve tehlikeli hücum fırsatları yaratmak için samimi bir çaba gösteren tek oyuncu olduğunu hissettim."

"Ancak bu seviyede bu yeterli değil; daha fazla oyuncunun seviyesini yükseltmesi ve sorumluluk alması gerekiyor. Açıkçası, Barcelona'nın kendi sahasında bu şekilde yenilmesini görmek üzücü" diye ekledi.

Ve şöyle bitirdi: "Bu stadyum eskiden deplasman takımlarının zorlandığı bir yerdi. Şimdi ise takımlar buraya gelip kazanabileceklerini düşünüyorlar ve bu büyük bir sorun."

