Ronald Koeman açıkladı: Hollanda milli takımındaki geleceği belirleyen iki faktör

Ronald Koeman, Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak geleceği hakkında hâlâ bir karar vermedi. Bunu Radio 538’deki Evers & Co programında açıkladı.

Koeman'ın KNVB ile olan sözleşmesi 31 Temmuz'a kadar devam ediyor, ancak geleceğiyle ilgili bir karar için acele edilmiyor. Genel Müdür Nigel de Jong, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında görüşmelerin ancak Dünya Kupası'ndan sonra yeniden başlayacağını belirtmişti.

KNVB, Koeman ile çalışmaya devam etmeyi çok istiyor, ancak milli takım teknik direktörü henüz kararını vermedi. De Jong, "Benim için boş bir pozisyon yok" demişti. "Ronald'dan ve oyuncu grubuyla kurduğu dinamikten çok memnunum."

Koeman, Radio 538'e verdiği demeçte, kararında nihai olarak iki faktörün belirleyici olduğunu söyledi. “Kararımı şuna bağlıyorum: birincisi, Bartina'nın (eşi, ed.) durumu, ikincisi ise bu Dünya Kupası'nın nasıl geçeceği. KNVB'nin istediği ve nihayetinde benim de istediğim şey.”

Koeman'ın eşi Bartina'nın kronik göğüs kanseriyle mücadele ettiği uzun süredir biliniyor. Geçen yılın sonunda karaciğere metastaz tespit edildi, ancak son tedavilerin iyi sonuç verdiği belirtiliyor.

Durum, Koeman'ın önümüzdeki ay Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebilmesi için yeterince stabil. 3 Haziran'da Oranje, Cezayir ile veda maçı oynayacak, bir gün sonra ise Amerika'ya uçacak.

Koeman'a dünya kupası finallerinden sonra hala milli takım teknik direktörü olup olmayacağı sorulduğunda, yine belirsiz bir cevap verdi. "Bu hala bir soru işareti, henüz kesin bir karar vermedim."