Ronald Koeman'a ilginç bir tavsiye geldi: İşte Hollanda milli takımı'nın Dünya Kupası F Grubu'nda birinci olmaması gereken neden

Hollanda milli takımı grup birincisi olmamalı. En azından Dennis te Kloese böyle düşünüyor. De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, görevinden ayrılacak olan Feyenoord genel müdürü bunun nedenini açıklıyor.

Oranje için öncelikle F Grubu'nda işlerin yolunda gitmesi gerekiyor. Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı bu grupta, ilk iki ve belki de üçüncü sırada yer alan takımlar son 32'ye kalacak. Hollanda'nın grup birincisi olarak devam edip etmemesi ise soru işareti.

Çünkü F Grubu'nun galibi, ilk eleme turunda Meksika'nın Monterrey kentinde oynayacak. Te Kloese'ye göre bunun büyük bir dezavantajı var. "Orada on iki ayın on üçünde hava çok sıcak. O yüzden Dünya Kupası'nda grup birincisi olmayın," diyor.

“Mayıs’tan eylül’e kadar sıcaklık düzenli olarak 40 dereceyi aşıyor,” diye devam ediyor Te Kloese. “8 milyon nüfuslu bir şehir ve çok yüksek dağların arasında yer alıyor. Ben olsam oradan uzak dururdum.”

Te Kloese bunu iyi bilir, çünkü Feyenoord'da görev yapmadan önce uzun süre Meksika'da çalıştı. O zamanlar Chivas Guadalajara'da çalışıyordu, ancak oradaki iklim de benzer. 1 Temmuz'dan itibaren Te Kloese, CF Monterrey'de kariyerine devam edecek.

Yine de şu anda Meksika’da ve ailesiyle birlikte okul ve ev bakıyor. Ayrıca bu sayede ara sıra Dünya Kupası maçlarına da gitme fırsatı buluyor. Örneğin, ABD’nin Dallas kentinde oynanacak Hollanda-Japonya maçı gibi.

“Ancak Meksika ile ABD arasında gidip gelmek zaman alıcı bir iş olabilir. Günümüzde ülkeye giriş ve çıkışlar eskisi kadar kolay değil,” diye ekliyor.