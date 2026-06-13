En son milli maçına Mart 2022'de Danimarka karşısında çıkmış olsa da, Valencia'nın forveti Arnaut Danjuma, Het Oranje Café'de yaptığı açıklamada Hollanda milli takım kadrosuna girebilecek potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sunucu Sam van Royen, programın başlangıcında altı kez milli olan oyuncunun neden Oranje kadrosuyla birlikte ABD'de olmadığını sordu. "Dürüst olmam gerekirse, bunu gerçekten bilmiyorum. Kendi adıma konuşursam, Hollanda milli takımında oynamak için gerekli niteliklere sahip olduğumu düşünüyorum. Neden kadroda olmadığımı ise gerçekten bilmiyorum. Bu gerçekten zor bir soru."

"Koeman ile de bu konuyu konuşmadım ya da benzeri bir şey yapmadım. Dolayısıyla bana ne söylediğini de sana söyleyemem, aksi takdirde söylerdim. Belki de yeterince iyi performans gösteremedim. Sanırım mesele bu," diye bitiriyor Danjuma.

Van Royen daha sonra ona, mevcut Oranje kadrosunun seviyesinde oynayabilecek kapasiteye sahip olup olmadığını sorduğunda, Danjuma kararlı bir şekilde yanıt verdi. "Evet, öyle düşünüyorum. Bu yıl çok maç oynadım ve LaLiga elbette iyi bir lig," diye devam etti kanat oyuncusu.

29 yaşındaki forvet, daha sonra kariyeri boyunca yaptığı bazı seçimlerden bahsediyor, bunlara birkaç sezon önce Girona'da oynamayı seçmesi de dahil. "Ama geçmişte birkaç fırsatı kaçırdığımı düşünüyorum, bu sayede sonunda daha sık forma giyebilirdim."

"Girona'ya Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittim. O sezon kötü bir performans sergiledik. Bir oyuncu olarak, o anda iyi performans gösteren bir kulüpte olmalısın. Valencia'da da bu sezon fena bir sezon geçirmedik, ama o da inişli çıkışlıydı."

Danjuma geçmişte NEC, Villarreal, Bournemouth ve Tottenham gibi takımlarda forma giydi.