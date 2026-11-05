Ronald de Boer, Tolu Arokodare'nin röportajını dinliyor: "Bu çok tipik. Takım arkadaşın hakkında bunu söylüyorsan..."

Tolu Arokodare, perşembe akşamı Ajax'a bir kez daha büyük katkı sağladı. 25 yaşındaki santrfor, FC Midtjylland karşısında 6-1 kazanılan Konferans Ligi maçında iki gol ve bir asistle oynadı. Ancak Ziggo Sport'a anlattığına göre en çok sevindiği gol, kendisinin katkısının olmadığı bir goldü.

Maçın ardından muhabir Noa Vahle, Tolu'nun en çok Marcos Leonardo'nun skoru 6-1'e getiren golüne sevindiğini düşündüğünü söyledi. Ajax formasıyla üçüncü golünü atan Brezilyalı oyuncu, 70. dakikada Tolu'nun yerine oyuna girmişti.

"Bunu nereden biliyorsun?" diyerek yanıtına gülümseyerek başladı Tolu. "Gerçekten öyle. Golü attıktan sonra ona, artık her şeyin mükemmel olduğunu inkâr edemeyeceğimi söyledim."

"Önceki röportajlarımda da söylediğim gibi, çok çalışıyor. Pek çok kişi, skoru 6-1'e getiren golü attıktan sonra bile rakibe yoğun biçimde baskı yapmayı sürdürdüğünü görmemiş olabilir. 92. dakikada bile. Ona bunun iyi bir zihniyet göstergesi olduğunu söyledim."

"Onun adına mutluyum. Güzel bir goldü de. Umarım bu sayede özgüveni artar. Bu bir takım sporu. Ben gol atmazsam umarım Leo atar. Leo atmazsa umarım diğer oyuncular atar. Herkes gol atarsa takım kazanır. Bu yüzden tüm takım için en iyisini umuyorum."

Yorumcu Ronald de Boer, Tolu'nun sözlerini "onun karakterini yansıtan" sözler olarak nitelendirdi. "Bu, grup içindeki süreci ve takım dinamiğinin iyi olduğunu bir ölçüde gösteriyor."

"Bir bakıma rakibin olan takım arkadaşın hakkında böyle konuştuğunda... Bazen bunun gösteriş için söylendiğini düşünebilirsin ama onun gerçekten samimi olduğunu hissediyorsun. Bunu görmek güzel. Bence teknik direktör de bundan memnun olacaktır."

"Özgüveni çok yüksek bir santrfor var karşımızda. Şimdiden 12 gol attı. Geçen sezon altı golü vardı ve bu sayıyı üçe katlamak istediğini söyledi. Yani en az 18 gol. Bu hedefe hızla ilerliyor. Şu anda tartışmasız bir numara" diyerek Tolu hakkındaki sözlerini tamamladı De Boer.