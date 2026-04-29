Ronald de Boer, Danny Makkelie'nin Çarşamba akşamı Atlético Madrid'e Arsenal karşısında penaltı kararı vermesini hiç anlamıyor. Ziggo Sport yorumcusuna göre, Makkelie'nin eliyle topa dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdiği Ben White'da herhangi bir yapay hareket söz konusu değildi. "Bu durum beni çok sinirlendiriyor!"

İkinci yarı başladıktan yaklaşık on dakika sonra, Atlético orta saha oyuncusu Marcos Llorente, White'ın koluna sert bir şekilde vurdu. Makkelie bir an tereddüt etti, ancak ardından penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi Dennis Higler müdahale etmedi ve Julián Álvarez skoru 1-1'e getirdi.

Makkelie'nin kararına ilişkin sorulan soruya De Boer, "Bence bu kesinlikle penaltı değil," dedi. "Çünkü top, bacağının şişek kısmından ya da dizinden eline çarpıyor. Üstelik top da tamamen başka bir yöne gidiyor."

"Yani evet... Bence çok hafif bir penaltı. Kuralları iyice incelemiş ve penaltı verebilir, ama ben şöyle düşünüyorum...", diye devam eden De Boer, bir an dilini tuttu. Wytse van der Goot, White'ın vücudunun İngiliz oyuncunun uzattığı kol nedeniyle 'doğal olmayan bir şekilde büyüdüğünü' iddia etti.

De Boer, Van der Goot'un açıklamasına bir anlam veremiyor. "Doğal olmayan mı? Ne doğal olmayan? Ellerimizi arkada tutarak futbol oynamayacağız ya? Hadi ama Wytse, bu beni çok kızdırıyor!"

"Yine de böyle savunmayacağız, değil mi?" De Boer kollarını arkasına koyar. "Bu da ne şimdi?! Bu doğal değil! Ben böyle dönersem, elim yine böyle olur, değil mi?" De Boer, White'ın tamamen doğal bir hareketini görür. "Yine de böyle dönmeyeceksin, değil mi? Bu doğal değil!"

De Boer'un oldukça sakin tavırlı yardımcı antrenörü Jaap Stam da White'ın hareketinin "doğal" olduğunu düşünüyor. Stam, "Günümüzde ellerimizi arkamıza koyarak savunma yapıyoruz, çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Oysa bu durumda savunma tarafı olarak daha savunmasız kalıyoruz," diyor.