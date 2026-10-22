Ronald de Boer, Viktor Tsygankov'un hızından şu ana kadar etkilenmiş değil. Eski Hollanda millî futbolcusu, perşembe akşamı Atalanta karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak Ukraynalı hücum oyuncusundan daha fazla patlayıcılık bekliyordu. De Boer, Conference League maçı öncesinde Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada yeni transferin özellikleriyle ilgili şaşkınlığını dile getirdi.

De Boer'a göre teknik direktör Míchel Sánchez'in çalıştırdığı Ajax'ın hücum hattında en büyük eksik hız. Eski orta saha oyuncusu analizine, "Bu hafta Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki maça bakarsanız gerçek anlamda hız görürsünüz. Ajax'ta eksikliğini hissettiğim şey de bu" sözleriyle başladı.

De Boer, Amsterdam ekibinde hızıyla fark yaratabilecek yeterince oyuncu bulunmadığını düşünüyor. "Marcos Leonardo çok hızlı değil, Gloukh çok hızlı değil. Brandt sağ kanatta oynuyor ya da Klaassen bir şekilde orada görev yapıyor. O zaman bindirme yapan beklerden medet ummanız gerekiyor ama onlar da elbette sprint ustası değil."

Eski Ajax oyuncusu, Tsygankov'un bu konuda çözüm olmasını umuyordu ancak şimdiye kadar gördükleri onu hayal kırıklığına uğrattı. "Tsygankov'un da hızlı olduğunu düşünüyordum ama öyle değilmiş, değil mi? Harika bir sol ayağı var, bunu görüyorsunuz. Ama hızıyla da rakiplerine zarar verebilir dedirtmiyor."

De Boer, Ajax'ın bu nedenle aniden boş alan bulduğunda tehlike yaratmakta zorlandığını belirtti. "Rakibin yaptığı basit bir top kaybıyla bazen topu kazanırsınız ve o anda onları cezalandırabilmeniz gerekir. Bu Ajax'ta derinlemesine koşuların eksikliğini görüyorum" diyen yorumcu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Simon Adingra'ya da dikkat çekti. "Ondan da umutluydunuz çünkü hızlı olduğunu düşünüyorsunuz."

Wim Kieft'in de Tsygankov'un mevcut formuna ilişkin şüpheleri var, ancak Ukraynalı oyuncunun neler yapabileceğini biliyor. "Geçmişte onun gerçekten harika işler yaptığını gördüm ama bunlar geçmişte kaldı. Burada henüz bunları gösteremedi" diyen Kieft, hücum oyuncusunun Amsterdam'a tam olarak hazır gelmediğini düşünüyor.

Kieft ayrıca Steven Berghuis yeniden oynayabilecek duruma geldiğinde Míchel'in sağ kanatta kimi görevlendireceğini merak ediyor. Eski forvet, "Formda bir Berghuis'in Ajax için değeri elbette paha biçilemez" diye vurguladı.

De Boer, eleştirilerine rağmen Ajax'ın oyununda olumlu işaretler de görüyor. "Saha içindeki oyununuz çok iyiyse, ki zaman zaman öyle, hız eksikliğini telafi edebilirsiniz" diye açıkladı. "Groningen karşısında bunu iyi yaptılar ama şimdi rakip FC Groningen değil, Atalanta. Bana göre Atalanta daha iyi bir takım."