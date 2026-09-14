Ron Jans, NOS Studio Sport Voetbal'a yaptığı açıklamada Givairo Read'i Hollanda Milli Takımı'nda görmek istediğini söyledi. Eski teknik adama göre 20 yaşındaki Feyenoordlu, Denzel Dumfries'in iyi bir halefi ve hatta yerine geçebilecek bir isim olabilir.

Jans, “Kendisi bunu söylemeye cesaret edemiyor, o yüzden ben söyleyeyim. Dumfries'in arkasında ya da yanında, hatta belki de ona rakip olarak Read'i şimdi milli takıma çağırmak gayet ideal değil mi” dedi.

Feyenoord, geçen pazar PEC Zwolle'yi 0-7 mağlup etti. Read, maç boyunca sağ kanatta sürekli etkiliydi. Ayrıca üç asist yaptı. Jans'a göre yeni milli takım teknik direktörü Xavi Hernández döneminde artık gençleşmeye gitmenin zamanı geldi.

“Bence bu ideal bir an. Nations League'deki sonuçlar en önemli şey değil, asıl önemli olan yeniden bir şeyler inşa ediyor olman. Böylece genç oyuncuları da çok iyi şekilde test edebilirsin. Kendini tavsiye eden birkaç isim var ve o da (Givairo Read, ed.) tek Feyenoordlu değil diye düşünüyorum.”

Jans, genç oyuncular için yer açılması gerektiği görüşünde. Hollandalıya göre bu nedenle tecrübeli isimlere daha az oynayacaklarını ya da genç oyuncuları iş başında görmek için bir maç evde kalmaları gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirsin.

Read, PEC Zwolle maçının ardından Hollanda Milli Takımı hakkında konuştu. “Bu çizgiyi sürdürürsem, umarım kadroda yer alırım. Ama bunu kendim söylemekte zorlanıyorum.” Read'in bundan haberdar edilip edilmeyeceği ise belirsiz. “Hiçbir şey bilmiyorum. Bana onlardan e-posta da gelmiyor, çünkü hep yanlış e-posta adresine gönderiyorlar.”

Read daha önce hiç Hollanda Milli Takımı'na çağrılmadı, ancak alt yaş milli takımlarında forma giydi. Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı için 19 maçta oynadı, Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı için ise yalnızca bir kez forma giydi.