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Ron Jans'a göre Ruben van Bommel'i parlak bir gelecek bekliyor. PSV'nin hücum oyuncusu, NEC karşısındaki 4-1'lik galibiyette etkileyici bir performans sergiledi ve Hollanda Milli Takımı'na seçilme iddiasını giderek güçlendirdi.

Van Bommel, son iki milli maç döneminde teknik direktör Xavi Hernández'in Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer aldı ancak ilk 11'de forma giymesi şimdilik söz konusu değil. Sol kanatta ilk tercih Cody Gakpo.

Yine de Jans, Van Bommel'e çok güveniyor. Son aylarda birkaç genç oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda ilk maçına çıktı ancak hiçbiri henüz kalıcı bir çıkış yakalayamadı. Jans, Van Bommel'in bunu başarmakta olduğunu düşünüyor.

"Şu anda Hollanda Milli Takımı'nda ilk maçına çıkan birkaç genç oyuncumuz var. Bu durumda baskı artıyor. Bunu her hafta gösteren biri var: Ruben van Bommel," diyerek söze başlıyor NOS Studio Sport'ta.

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"Rakibinin dışından süratiyle geçebilen bir oyuncu. Topla ve topsuz derinlemesine koşular yapıyor. Rakipleri resmen yere yığılıyor! Ona yetişmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar."

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Jans, NEC-PSV maçından Van Bommel'in görüntülerini izlerken "Bunu ilk kez yapmıyor," diyor. "Uluslararası düzeyde de gösteriyor. Herkesi geride bırakıyor! Babasından çok daha hızlı."

Jans sözlerini şöyle sürdürüyor: "Gerçekten sağlıklı kalmasını umuyorum. O zaman PSV ve Hollanda futbolu için daha pek çok güzel şey yapabilir. Çok büyük bir güce sahip."

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NEC karşısındaki performansının ardından Van Bommel'e övgüler yağsa da teknik direktör Peter Bosz'un bazı eleştirileri vardı. Cumartesi akşamı düzenlenen basın toplantısında, "Hızını çok daha fazla kullanabileceğini düşünüyorum," dedi.

"Rakibinden bu kadar hızlıysan bundan daha fazla yararlanabilirsin. Takım arkadaşları ona daha sık pas vermeli ama o da tehlike yaratabileceği pozisyonları daha iyi görmeli. O kadar iyi ki. Şu anda maç başına belki iki ya da üç kez rakibinin dışından geçiyor ama bunu gerçekten 12 ya da 13 kez yapmalı. Potansiyelini sonuna kadar kullanmalı," dedi Bosz.